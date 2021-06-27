Горняк22: Алтайский край лидирует по вопросам Путину на Прямую линию

Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia

Больше всего людей волнуют проблемы, связанные с пандемией коронавируса и вакцинацией от него, а также рост затрат на ЖКХ и индексация зарплат

Жители Алтайского края оказались в лидерах по числу заданных вопросов на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

Среди других регионов, откуда пришло больше всего сообщений, также Кубань, Дагестан, Москва и Липецк.

Отмечается, что основная часть тем, которые волнуют людей, связана с пандемией коронавируса, массовой вакцинацией, ростом тарифов ЖКХ, а также индексацией пенсий и зарплат.

18-я по счету Прямая линия с главой государства состоится 30 июня после годового перерыва. Трансляция начнется на телеканалах в 12.00 по московскому времени. Ранее «Толк» рассказывал, как можно задать вопрос главе государства.

Годом ранее общение президента с народом не состоялось из-за пандемии коронавируса – в последний раз линию провели 20 июня 2019 года.

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