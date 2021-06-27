Горняк22: Алтайский край лидирует по присланным на прямую линию с Путиным вопросам

Алтайский край вошел в пятерку регионов, жители которых задали больше всего вопросов на предстоящую прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Также в числе лидеров — Кубань, Дагестан, Москва и Липецк.

Как пишет ТАСС, в первую пятерку по количеству вопросов на прямую линию вошел Алтайский край.

Чаще всего россиян волнуют темы коронавирусной пандемии, вакцинации, роста тарифов ЖКХ, повышения пенсий и зарплат.

Прямая линия пройдет 30 июня. Вопросы президенту может задать через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», а также через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, можно отправить СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 или позвонить по телефону 8–800–200–40–40.

Алтайская правда