Горняк22: Этим летом активность комаров в Алтайском крае увеличилась в два раза

В июне этого года в Алтайском крае в два раза увеличились рост и активность комаров. Также фиксируется рост численности мошек.

По информации краевого Управления Роспотребнадзора, такой циклический процесс регистрируется в регионе один раз в пять лет. Также в этом году активному размножению комаров благоприятствовали и погодные факторы. Это и множество мелких водоемов, и дожди, и теплая погода, и высокая трава.

Выплод комаров происходит в теплых водоемах каждые 5–7 дней с мая по сентябрь. Пик достигает в июле-августе. Численность насекомых немного снизится в период появления стрекоз – в конце июня и начале июля.

Также отмечается высокая активность и численность мошек, их выплод происходит в водоемах с проточной водой. На основании данных энтомологических наблюдений в окрестностях Барнаула и Рубцовска личинок мошек обнаружено не было. Таким образом, они залетают по течению р. Обь с других территорий.

Активный выплод мошек произошел во второй декаде июня. Это первый их пик активности, второй ожидается с третьей декады августа по сентябрь. В нашем регионе обитает 11 видов мошек.

Чтобы обезопасить себя от укусов этих насекомых, необходимо использовать репелленты.

Сегодня дезинфекционными предприятиями края проводятся обработки против комаров и мошек по заявкам летних оздоровительных лагерей, парков и других.

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Алтайская правда