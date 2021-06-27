Горняк22: «Спасибо за воспитание вашего парня». О славных «Русских витязях» из Алтайского края

Фото Андрей КАСПРИШИН

Военно-патриотический клуб «Русские витязи» славится своими выпускниками. За несколько десятилетий школу жизни прошли более 7 тысяч парней из разных уголков края. Создатель и бессменный руководитель клуба заслуженный учитель РФ Нелли Маркова с гордостью провожает своих курсантов в армию. Знает, что краснеть за них не придется! Она признается, что самая дорогая награда – услышать на другом конце провода слова командира роты: «Спасибо за воспитание вашего парня».

9 Мая Нелли Фёдоровна не отходила от телефона. За день поступило более 160 звонков из разных военных частей. И так происходит практически каждый праздник. Курсанты называют Нелли Маркову второй мамой и высоко держат планку школы, в которой прошли курс настоящих мужчин, благодаря чему и получили счастливые путевки в жизнь. Руководитель клуба рассказала «АП» об успехах выпускников и о том, чем живут «витязи» сегодня.

Особая честь

Военно-патриотический клуб «Русские витязи» появился в 1969 году на базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа. У него есть собственный флаг. Стать курсантом объединения – особая честь, большая ответственность, ежедневный упорный труд. Парни выезжают на пограничные заставы в Бурятию, на Дальний Восток, в Монголию. Живут в казармах, ходят в наряды, на стрельбища, на скорость разбирают и собирают автомат, участвуют в акциях регионального пограничного управления.

– Воспитать в мальчишках любовь к Родине непросто. Красивых слов для этого мало. Ребятам нужно показать, что такое армейская жизнь, – считает Нелли Маркова.

По ее словам, парни, прошедшие обучение в клубе «Русские витязи», готовы служить во всех элитных войсках, но больше всего стремятся на границу.

– Это одно из самых почетных званий – быть часовым Родины, но дано это только самым лучшим, – подчеркнула собеседница.

За годы работы Нелли Маркова воспитала двух Героев России, десять кавалеров ордена Мужества, 50 кавалеров ордена Красной Звезды. 200 парней награждены медалью «За отвагу». И останавливаться на этом Нелли Фёдоровна не планирует. Особая методика воспитания молодежи восхищает не только российских педагогов. Маркову приглашали в США провести лекции о патриотизме.

– В начале 2000-х годов я летала в командировку в Соединенные Штаты Америки. Пробыла в другой стране месяц. Выступала перед ведущими сенаторами, – вспоминает она.

Только вперёд

Пройдя такую школу мужества, многие ее воспитанники становятся достойными защитниками Родины. Отличный пример – Сергей Малявский, выпускник 2012 года. Он проходил службу в спецназе ВМФ на Тихоокеанском флоте. В 2020 году принимал участие во Всероссийских армейских играх, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Занял первое место.

В 2020-м лучшие выпускники клуба успешно прошли профессиональный отбор в воздушно-десантные войска. Командир «витязей» Павел Чурсин получил звание «Студент года – 2019» и был направлен в центр подготовки войск ВДВ в Омске.

Несколько воспитанников со дня на день уйдут в армию. Среди них – Антон Багринцев из Краснощёковского района. За спиной учеба в Алтайском архитектурно-строительном колледже, профессия у парня нужная, он мастер общестроительных работ.

– Два старших брата – выпускники клуба «Русские витязи». На первом курсе последовал их примеру. Теперь владею рукопашным боем, хорошо стреляю, другими словами, к службе готов. Буду морским пехотинцем, – с гордостью говорит Антон Багринцев.

Барнаулец Евгений Сбоев овладел той же профессией, что и Антон. Диплом на днях защитил на пятерку. Собирается в ВМФ в Севастополь. Показывает отличные результаты на краевых и федеральных спортивных соревнованиях. Любит военные фильмы, такие как «В бой идут одни старики», «9 рота», «Боевые дьяволы».

Артём Бердников и Александр Чуйко уйдут в армию через год. Артём Бердников из райцентра Калманка, он учится в колледже на слесаря по строительно-монтажным работам. Мечтает связать жизнь со службой в войсках противовоздушной обороны. Его физической подготовке можно только позавидовать. Имеет третий юношеский разряд по легкой атлетике.

У барнаульца Александра Чуйко перед глазами достойный пример: его отец – пограничник. Парень учится на мебельщика-столяра. Но жизнь планирует связать с военной профессией. Надеется, что и его младший брат Иван, которому семь лет, в будущем будет достойно защищать границы. На вопрос, какими качествами должен обладать курсант клуба, Александр не задумываясь отвечает: «Ответственность, внимательность, дисциплина».

Парни не просто занимаются в одном клубе. Они давно стали друзьями и готовы поддержать, прийти друг другу на помощь. Когда видишь таких серьезных, воспитанных и подтянутых молодых людей, веришь в то, что в их судьбе все сложится. Основам в клубе их научили. Парни назубок знают, какие преграды не должны останавливать настоящего мужчину. «Это голод, холод, жара, жажда и боль», – уточнил Артём Бердников.

– Наши воспитанники все знают и умеют, – говорит Нелли Фёдоровна. – Кстати, перед зачислением в клуб ребята проходят тестирование. Учитываются и физические данные. Отбираем парней по росту, типу темперамента. Лучше всего работать с сангвиниками и холериками.

Кропотливый труд

Директор Алтайского архитектурно-строительного колледжа Виталий Баленко считает наш военно-патриотический клуб лучшим в России.

– Это заслуга Нелли Марковой. Высоких результатов удалось добиться благодаря многолетней плодотворной совместной работе с пограничниками. Именно патриотическое воспитание подрастающего поколения, привлечение ребят в социально значимые проекты, в том числе федерального масштаба, являются приоритетами в работе учреждения, – подчеркнул Виталий Баленко.

Курсанты «Русских витязей» продолжат славные традиции. Они шефствуют над матерями, чьи сыны погибли в горячих точках. Помогают Светлане Сапегиной, Светлане Павлюковой. Они выступают с концертами в госпитале для участников Великой Оте­чественной войны. Показывают высокие результаты на федеральных спортивных соревнованиях. Наши парни 12 раз становились абсолютными чемпионами на Всероссийском слете поисковых отрядов в Анапе. Среди 80 бригад из разных регионов алтайской нет пока равных!

Алтайская правда