Горняк22: Свыше 400 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

Несмотря на то, что наблюдается спад активности клещей в регионе, жители продолжают страдать от их присасывания. Так, за минувшую неделю пострадали 413 человека.

С апреля в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 7 583 человек, из которых 2 197 детей до 14 лет. В Барнауле пострадали 2 174 горожан.

С начала эпидсезона зафиксировано 200 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, информирует Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. А также в пяти случаях подозревался иксодовый клещевой боррелиоз.

Кроме того, подтверждены 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребенка. Сегодня в медучреждениях края находятся 8 больных, у которых возможен клещевой энцефалит, один из них с тяжелым течением болезни.

При исследовании клещей, снятых пострадавших, в 3,2% обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 14% – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

В настоящее время наблюдается спад активности клещей, тем не менее, вероятность пострадать от них сохраняется в течение всего теплого времени.

Алтайская правда