ГОРНЯК22 28.06.2021
Общество

Горняк22: На Ялту вновь обрушились проливные дожди

Горняк22
18 часов Ago

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение. На Ялту 26 июня обрушился сильный ливень с грозой.

Спустя неделю после сильного наводнения в Ялте вновь бушует ненастье. Мощный ливень с грозой накрыл город, потоки воды потекли по улицам и проезжей части. Люди стали покидать центр курортного города.  

Также затопило водой дороги Анапы. В некоторых местах вода достигает нескольких десятков сантиметров. Движение затруднено, пишут РИА Новости.

Ранее региональное МЧС объявило на полуострове  штормовое предупреждение.

Алтайская правда

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