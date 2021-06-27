Горняк22: На Ялту вновь обрушились проливные дожди

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение. На Ялту 26 июня обрушился сильный ливень с грозой.

Спустя неделю после сильного наводнения в Ялте вновь бушует ненастье. Мощный ливень с грозой накрыл город, потоки воды потекли по улицам и проезжей части. Люди стали покидать центр курортного города.

Также затопило водой дороги Анапы. В некоторых местах вода достигает нескольких десятков сантиметров. Движение затруднено, пишут РИА Новости.

Ранее региональное МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение.

Алтайская правда