Горняк22: В Бийске автомобиль сбил подростка на спортплощадке

Момент ДТП Фото: "Бийское телевидение"

Около 15 молодых людей играли в волейбол во дворе жилого дома, когда на площадку заехал легковой автомобиль и сбил одного из них

В Бийске легковой автомобиль сбил подростка прямо на спортивной площадке во дворе жилого дома. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения на одном из подъездов – на записи видно, что ВАЗ выезжает из-за угла здания прямо на ребенка, который в это время играл со сверстниками в волейбол.

Мальчик получил ушиб колена и закрытый перелом отростка поясничного позвонка.

Сам 26-летний водитель сначала отрицал факт произошедшего, однако с видеозаписями доказать его вину ДТП будет проще, уверены родители пострадавшего.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле водитель протаранил припаркованные у дома автомобили и скрылся.

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