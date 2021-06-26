Горняк22: В Алтайском крае ускоренными темпами запускают бывшие ковидные госпитали

Алтайский госпиталь ветеранов войн Фото: altairegion22.ru

С 24 июня на полную мощность работает ковидный госпиталь на базе Новоалтайской больницы, с 26 июня развернут 300 коек в краевом госпитале для ветеранов войн

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Алтайском крае экстренно снова открывают бывшие ковидные госпитали.

Как сообщили «Толку» в региональном минздраве, с 24 июня полностью перепрофилирован под лечение коронавирусных больных основной корпус Новоалтайской горбольницы на 240 коек, в том числе медучреждение принимает жителей Барнаула с COVID-19.

Всего мощность ковидного госпиталя в Новоалтайске составляет 420 коек.

24 июня, 7:28

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По сообщению профильного ведомства, в субботу, 26 июня, на Алтае опять развернут ковидный госпиталь в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн в Барнауле (300 коек).

Ковидный госпиталь развернут и в Благовещенской центральной районной больнице (90 коек). Кроме того, дополнительные койки откроют в горбольнице №2 Бийска (240 коек) и в горбольнице №3 Рубцовска (120 коек).

Всего за текущую неделю в регионе развернуто почти 1,5 тыс. дополнительных коек для лечения COVID-19, сообщили «Толку» в минздраве края. По данным ведомства, сегодня в регионе работают 11 ковидных стационаров, пять из них – в Барнауле.

Ковидные места в больницах Алтайского края заполнены на 82%.

Сейчас в регионе всего развернуто 2 147 коек для коронавирусных пациентов, к кислороду имеют подключение 1 930, с ИВЛ – 202.

Напомним, на пике заболеваемости в 2020 году в регионе работали 33 ковидных стационара с общей мощностью 5913 коек.

«Подготовлен и детально проработан со всеми медицинскими организациями региона план развертывания коечных мощностей, вновь подлежащих перепрофилированию под ковидные. Напомним, необходимая ревизия проведена, они находятся в суточной готовности», – рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению алтайского минздрава Жанна Вахлова.

Напомним, в январе 2021 года к привычной работе вернулся госпиталь ветеранов войн, а в конце 2020 года к штатному режиму работы перешел Федеральный центр травматологии и ортопедии в Барнауле.

Были закрыты ковидные госпитали в Немецкой и Мамонтовской ЦРБ, сокращены койки в Каменской, Благовещенской ЦРБ и кардиологическом диспансере. До этого ковидным перестал быть один из крупнейших стационаров – горбольница №12 в Барнауле.

ТОЛК