Горняк22: Закрутят гайки. В мэрии Барнаула хотят создать еще один барьер для новых строек

Администрация Барнаула Фото: Виталий Барабаш

В администрации города собираются создать мощный фильтр для проектов, которые будут допускать до рассмотрения на градосовет

В администрации Барнаула собираются создать комиссию, которая будет рассматривать проекты для допуска на градостроительный совет. Таким образом, может быть создан мощный барьер, который закроет застройщику вывод на рынок нового проекта. Тему подняли на заседании, где в третий раз завернули эскиз элитного дома в центре города.

25 июня, 7:28

Третий отказ. Градосовет тормозит застройку мини-квартала в центре Барнаула

Компания-застройщик получила очередной отказ градостроительного совета на проект дома на ул. Пролетарской – в центре города

Член градостроительного совета Петр Анисифоров рассказал amic.ru, что «строительные» чиновники предложили реформировать градосовет, чтобы повысить качество представляемых проектов.

Архитектор пожаловался, что порой на защиту представляются не все необходимые материалы и чертежи. Например, авторы могут не представить развертку улицы, показывающую, как здание разместится в этой части города. Или «забывают» показать план участка в целом.

«Поэтому предложено создать комиссию из тех же членов совета, которая будет анализировать материалы и решать – допускать проект до градосовета или нет. Это чисто технические вопросы», – объяснил Петр Анисифоров.

На деле это принципиальное решение. Сейчас предприниматели, получая градостроительный план участка (ГПЗУ, показывает, где именно и какое здание можно построить. – Прим. ред.), обязаны пройти градосовет и получить его рекомендацию.

При этом авторы даже самого забракованного эскиза могут принять заключение к сведению, учесть его в проекте или не учесть и дальше идти за разрешением на строительство. Так поступит компания «Центрум» Евгения Ракшина, которая готовится перестраивать ЦУМ в 18-этажную гостиницу с магазинами на первых этажах.

Но если в мэрии города создадут комиссию – «предградосовет» – застройщики могут не добраться до градосовета, чтобы получить рекомендации и двигаться дальше. Причем с последними поправками в Правила землепользования и застройки и Генплан Барнаула это коснется всех строений, а не только тех, что выходят на красные линии, как было раньше.

Первая реакция

Один из постоянных участников градосовета со стороны заказчика (пожелал не называть себя) поделился с «Толком»: «Этот институт нужен администрации для ручного регулирования строительной отросли и для создания иллюзии общественного контроля. Плюс – для снятия ответственности с чиновников. После защиты ЦУМа, когда официально заявили, что при отрицательном решении градосовета все равно можно строить, нужен чисто административный барьер, но не публичный. Вот он и будет. Допуск на градосовет теперь будет самой большой проблемой».

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин отметил, что создание такой комиссии – «предварительного градосовета» – не определено законом:

«У нас уже есть градосовет, который может указать на ошибки проектировщиков. Если они есть, то их надо исправить. Если нет, то идти дальше за разрешением и в случае отказа мэрии со ссылкой на решение градосовета обращаться в прокуратуру».

В свою очередь, архитектор Александр Деринг, который выступил автором трехкратно забракованного проекта дома на ул. Пролетарской, 80, говорит о кризисе института градосовета (входит в его состав. – Прим. ред.):

«Нам надо понять, что такое градосовет на современном этапе. Его функции надо уточнять и довольно серьезно пересматривать. Потому что это очень важная тема. Градостроительный совет должен остаться исключительно инструментом для гармоничного развития города».

ТОЛК