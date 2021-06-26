Горняк22: Гадалка обманула жительницу Барнаула, предложив «чистку» 800 тысяч

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На последний ее звонок неизвестный мужчина сообщил о кончине ясновидящей. Только тогда горожанка поняла, что ее обманули

43-летняя жительница Барнаула лишилась сбережений в результате общения с мошенницей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отделе полиции она рассказала, что обратилась к услугам гадалки в соцсети для удачной продажи квартиры. Сделка по недвижимости состоялась, и горожанка приписала этот успех к заслугам своей советчицы.

Узнав о новостях, ясновидящая сообщила, что полученные деньги от продажи квартиры якобы необходимо «очистить» от негативной энергетики, и предложила перевести ей всю сумму. У заявительницы не возникло сомнений в подлинности этих слов, и она перевела деньги на карту незнакомки.

Однако после этого ее собеседница перестала выходить на связь. На последний звонок неизвестный мужчина сообщил о кончине ясновидящей.

Женщина поняла, что отдала свои деньги мошеннице, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Толк» сообщал о том, что мошенники опробовали на жителях Алтайского края новый вид обмана, предлагая «бензин недорого».

ТОЛК