Горняк22: 11,5 тысяч барнаульцев на сутки отключили от горячей воды

Вода. Кран Фото: pixabay

Речь идет о территории, ограниченной улицами Попова, Балтийской, Шумакова и проездом Северным Власихинским. Ресурса здесь не будет до 08.00 26 июня

В Барнауле 25 июня на сутки отключили горячее водоснабжение в одном из районов города. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ресурса не будет до 8.00 26 июня на территории, ограниченной улицами Попова, Балтийской, Шумакова и проездом Северным Власихинским.

Под отключение попали 34 многоквартирных дома, детский сад, школа и 14 административных зданий – 11 655 жителей.

Мера необходима для снятия заглушек и ввода в работу обновленного участка магистрального трубопровода по улице Балтийской, пояснили в компании.

Здесь принесли извинения на вынужденные неудобства.

Ранее стало известно, что в июле на улице Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения.

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