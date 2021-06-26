Горняк22: 11,5 тысяч барнаульцев на сутки отключили от горячей воды
Вода. Кран Фото: pixabay
Речь идет о территории, ограниченной улицами Попова, Балтийской, Шумакова и проездом Северным Власихинским. Ресурса здесь не будет до 08.00 26 июня
В Барнауле 25 июня на сутки отключили горячее водоснабжение в одном из районов города. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ресурса не будет до 8.00 26 июня на территории, ограниченной улицами Попова, Балтийской, Шумакова и проездом Северным Власихинским.
Под отключение попали 34 многоквартирных дома, детский сад, школа и 14 административных зданий – 11 655 жителей.
Мера необходима для снятия заглушек и ввода в работу обновленного участка магистрального трубопровода по улице Балтийской, пояснили в компании.
Здесь принесли извинения на вынужденные неудобства.
Ранее стало известно, что в июле на улице Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения.