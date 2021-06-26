Горняк22: Житель алтайского села задушил собутыльника, годившегося ему в отцы

Арест. Убийство Фото: pixabay.com

Поводом для убийства, как оказалось, стала ссора между мужчинами, произошедшая по малозначительному поводу. Более молодой собутыльник убил пожилого

38-летний житель Хабарского района задержан по подозрению в убийстве 65-летнего мужчины, с которым они вместе распивали спиртное. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, преступление произошло вечером 22 июня. Тогда мужчины употребляли алкоголь и в ходе застолья поссорились. После этого молодой мужчина жестоко избил пенсионера, а потом задушил его.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ТОЛК