Горняк22: В Алтайском крае число тяжелобольных коронавирусом резко выросло за сутки

Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com

Всего в России на 25 июня уже 5,3 млн зараженных коронавирусом. Умерли среди инфицированных 131,4 тыс. человек. Привились 35,9 млн человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 142 новых случая коронавирусной инфекции, шесть человек умерли, а выздоровел всего один человек. Всего на 25 июня заболели 53 560 человек, в том числе 3 612 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

При этом за сутки произошел огромный прирост тяжелобольных с коронавирусом – их в целом стало на 67 человек больше, и на 12 пациентов увеличилось число подключенных к аппаратам ИВЛ.

Коронавирус в Алтайском крае 25 июня

Шестеро зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, от ковида – пятеро. За все время с начала пандемии скончались 3 390 жителей региона.

367 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии. В том числе 126 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Только один житель Алтайского края вылечился от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 47 148 пациентов.

1 409 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 339 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат в госпиталях с пневмониями. 261 человек лечит пневмонию дома, амбулаторно.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 19 222 инфицированных. На втором и третьем местах – Бийск (4 574) и Рубцовск (3 770).

Всего в крае развернуто 2 147 коек для ковидных больных (+335 за сутки), из них свободны места.

5 065 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.

На утро 27 апреля в Алтайском крае прививаются 298, 6 тыс. человек ( 53 тыс. человек получили первую прививку, а 245,6 тыс. человек уже привиты полностью).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 69,

Бийск – 14,

Рубцовск – 6,

Камень-на-Оби и Алтайский район – по 5,

Заринск, Славгород и Локтевский район – по 4,

Новоалтайск, Ключевской, Волчихинский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский и Шелаболихинский район – по 3,

Косихинский, Кулундинский и Чарышский районы – по 2,

Зональный, Павловский, Тальменский и Целинный районы – по 1.

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