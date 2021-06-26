Горняк22: В Барнауле начались проверки масочного режима в автобусах и трамваях
Рейд в общественном транспорте Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Горожанам напомнили об административной ответственности за невыполнение противоэпидемических мероприятий – штраф для граждан составит до 40 тысяч рублей
В Барнауле на регулярной основе вновь стартовали рейды по соблюдению масочного режима в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
В ходе рейда специалисты Роспотребнадзора напоминают водителям и кондукторам о запрете на обслуживание граждан без масок.
«Водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок», – напомнили в горадминистрации.
Какое наказание грозит, если нет маски
В мэрии напомнили об ответственности за невыполнение противоэпидемических мероприятий – согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ за это предусмотрен штраф:
гражданам – от 15 до 40 тысяч рублей,
должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей,
юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об ужесточении ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.