Горняк22: Власти и застройщик назвали цену достройки всего ЖК «Парковый» в Барнауле

ЖК "Парковый" Фото: barnaulkapstroy.ru

Сейчас есть три варианта окончания работ на проблемном объекте, самый дешевый и быстрый из них – без подземной парковки

На достройку всего комплекса ЖК «Парковый» (пять блок-секций), который должна завершить компания «Барнаулкапстрой», потребуется по разным вариантам от 250-270 млн до 330-350 млн рублей. Все будет зависеть от того, на какой вариант парковки согласятся дольщики. От этого решения будут зависеть и сроки окончания работ на всем объекте. Об этом шла речь на встрече мэра Вячеслава Франка с дольщиками 24 июня.

18 июня, 10:20

В мэрии оценили перспективы избежавшего банкротства «Барнаулкапстроя»

В администрации города рассчитывают, что компания может возобновить кредитное финансирование. Уже определили ее имущество для залога

Напомним, ЖК «Парковый» стал проблемной точкой из-за финансовых трудностей принадлежащего городу «Барнаулкапстроя» (БКС), что привело к приостановке работ на объекте. В суд поступил иск с требованием о банкротстве компании из-за долга в 5 млн рублей. Однако дольщики сразу стали протестовать против туманных перспектив – и в мэрии создали рабочую группу по разрешению ситуации.

Недавно судебный процесс завершился – задолженность погасили, дело о банкротстве прекращено. Это уже сняло напряжение и позволило более уверенно разговаривать о возобновлении финансирования объекта Сбером, в котором на эскроу-счетах лежат деньги дольщиков и который предоставил проектное финансирование БКС на возведение ЖК.

Представитель банка, присутствовавший на заседании, подтвердил, что риск банкротства заставил приостановить финансирование проекта. А теперь в Сбер поступило ходатайство от мэрии о его дофинансировании.

Как объяснил глава города Вячеслав Франк, администрация предлагает банку вариант передачи муниципального имущества в залог.

Представитель Сбера подтвердил, что вопрос будет рассматриваться, но для этого требуются дополнительные документы – измененный проект, новое разрешение на строительство, расчеты стоимости, подтвержденные подрядчиком, и другие.

Все участники процесса – мэрия, БКС, подрядчик (структура «Адалин строя») – сообщили, что готовы предоставить такие расчеты. Однако им для этого нужно четко понимать, по какому пути будет развиваться проект.

А пути, по сути, три. Их обозначил представитель инициативной группы дольщиков.

Сохранить прежний проект, предусматривающий 95 подземных парковочных мест, как было в первоначальном проекте. Но это дороже и дольше. Такой же вариант, но сократить число парковочных мест до 72, оставив без них самую готовую третью блок-секцию. Это потребует перепроектировки, но будет дешевле. Построить только наружную парковку на 95 мест для всех блок-секций. Для этого также нужен будет новый проект, люди не смогут напрямую попадать из квартир к машинам, но стоимость достройки заметно сократится.

Стоимость окончания работ всего комплекса – в зависимости от этих вариантов – варьируется ориентировочно от 250-270 млн до 330-350 млн рублей.

Но, подчеркнул Вячеслав Франк, при сохранении подземных парковок и увеличении цены строительства возрастут и риски, которые станет учитывать банк. «Потому что парковки по опыту плохо продаются – до 50% только», – объяснил он.

После того как выбор будет сделан, проект изменен и получено новое разрешение, банк рассмотрит документы и в течение месяца-полутора примет решение по дальнейшему финансированию проекта.

Рихард Фаллер, совладелец «Адалин-строя», сообщил, что в случае если не нужно будет строить подземные парковки, процесс оформления пройдет достаточно быстро и деньги выделят, то сами блок-секции можно достроить к Новому году.

Но сейчас, подчеркнул мэр, самая главная задача – ввести в эксплуатацию третью блок-секцию, это позволит закрыть часть кредита перед Сбером на 130 млн рублей и снять нагрузку с БКС.

Сейчас, по словам Фаллера, в ней готово все, кроме наружных сетей.

Участники договорились обсудить и принять решение до 29 июня, когда запланирована новая встреча с дольщиками.

ТОЛК