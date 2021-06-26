Горняк22: 26-летний музыкант и тату-мастер умер от коронавируса в Новосибирске

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По словам матери умершего пациента, врачи признались ей, что сыну установили аппарат для поддержки дыхания, который не подавал кислород, но якобы под давлением властей отказались от своих слов

В Новосибирске инфекционную клиническую больницу №1 и медицинский исследовательский центр имени Мешалкина проверят на качество оказания медицинской помощи после сообщений о смерти 26-летнего пациента, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее стало известно, что в начале июня музыканта и тату-мастера с положительным тестом на коронавирус увезли в городскую инфекционную больницу №1. Пациент страдал астмой средней тяжести и гипертонией второй стадии. Врачам об этом было известно из анамнеза.

5 июня мужчине ввели разжижающий кровь препарат «Фрагмин», который рекомендуется с осторожностью применять на гипертониках. После этого у пациента началось удушье, сообщает «Тайга.инфо».

«Я приехала в больницу, врач сказала, что ему уже отменили этот препарат. Сыну становилось хуже и хуже, медики за четыре дня, что он там провел, не приняли никаких противоаллергических мер. Ночью сын мне написал: «Мама, здесь никому ничего не надо, мне плохо, я задыхаюсь, харкаю кровью». Я ему ответила: «Подгоняй медсестёр, спасайся»», – рассказала мать погибшего.

По её словам, в четыре утра мужчину перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ из-за низкой сатурации. Врачи объясняли это хроническим заболеванием и тяжёлым состоянием.

Через два дня у мужчины отказали почки, и его ввели в кому. После этого его перевезли в клинику Мешалкина и подключили к аппарату ЭКМО, который насыщает кислородом кровь тяжелобольных пациентов с пневмонией.

18 июня, когда мать приехала навестить сына, завотделением кардиологии заявила, что мужчине неправильно установили аппарат ЭКМО и его состояние начало ухудшаться. Аппарат начали переустанавливать.

21 июня мать мужчины обратилась в региональное правительство. По словам женщины, губернатор отправил её к замминистру здравоохранения Елене Аксёновой, которая стала её «отчитывать».

«Она спрашивала, откуда я знаю о неправильно установленном аппарате. Начала кричать, что мне не имели права говорить об этом, и угрожать, что если я пойду в полицию, то врачи будут разбираться с проверками, а не лечить моего сына», – призналась она

Женщина рассказала, что в тот же день позвонила завотделением и узнала, что у сына впервые за две недели хорошая сатурация, но состояние тяжёлое. У него просто отказали все органы. После этого медик отказалась от своих слов об аппарате и ушла на больничный.

22 июня матери не разрешили увидеть сына. В ночь с 23 на 24 июня ему стало хуже, и вскоре он умер.

«У него сердце, почки и все органы были здоровыми. Они его просто 12 дней убивали. Это халатность, хочется, чтобы другие люди так не умирали. В больнице №1 даже аппарата КТ нет. Когда процедуру провели в клинике Мешалкина, было уже 100%-ное поражение лёгких», – заявила мать музыканта.

В настоящее время она обратилась в полицию.

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