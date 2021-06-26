Горняк22: Ковидный госпиталь Бийска заявил о нехватке врачей

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Кадры клинике требуются в связи с ростом заболеваемости COVID-19 – город находится на втором месте по суточному числу новых инфицированных

В Бийске развернутый на базе горбольницы №2 инфекционный госпиталь объявил о срочной необходимости в специалистах. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

По данным ресурса, в организацию требуются инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медсестры и санитары. Иногородним клиника готова предоставить жилье.

Уточняется, что кадры госпиталю требуются в связи с ростом заболеваемости коронавирусом – город находится на втором месте по суточному числу новых инфицированных в регионе.

Ранее стало известно, что из-за роста больных COVID-19 в последнюю неделю в Бийске, возможно, не будет хватать мощностей одного ковидного госпиталя, поэтому в городе готовят к открытию еще один.

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