Горняк22: Год трёх переписей и реформ. Интервью с руководителем Алтайкрайстата Ольгой Ситниковой

25 июня российские статистики отмечают свой праздник. А накануне мы поговорили с руководителем Алтайкрайстата Ольгой Ситниковой о буднях этой профессии.

– Ольга Валерьевна, в марте вышла обновленная Стратегия развития Росстата и отечественной статистики до 2024 года. В чем ее основной посыл?

– Документ был разработан Минэкономразвития еще в 2019 году, а недавно актуализирован. Основной тренд стратегии заключается в том, чтобы провести цифровую трансформацию нашей службы.

В территориальных подразделениях Росстата идет обновление вычислительной техники, программного обеспечения и параллельно реализуется масштабная программа по обучению сотрудников с участием преподавателей РАНХиГС. Также наши специалисты постигали основы проектной деятельности и процессных подходов в университете Иннополиса. Наша команда со своим проектом «Понятная статистика» заняла первое место. И теперь это одно из направлений деятельности Росстата.

Как известно, основными потребителями статистической информации являются органы власти. Они используют сгенерированную нами информацию при принятии управленческих решений и разработке стратегий, корректировке программ развития.

Но у нас есть и непрофессиональные пользователи, в частности СМИ. Поэтому с 2021 года Российская ассоциация статистиков реализует новый проект «Гражданская статистика для журналистов: «Статистика в эфире». Проект призван помочь журналистам и любым заинтересованным пользователям правильно искать, понимать и интерпретировать статистическую информацию.

Также любой гражданин, желающий увидеть объективную картину происходящего, может на сайте Росстата зайти во вкладку «BI-система». Там в доступной графической форме представлена оперативная информация о демографии, потребительских ценах, промышленности, уровне жизни и т. д. Пользователи могут сравнить в любых вариантах между собой различные регионы и периоды.

– Хотелось бы немного поговорит о проблемах. Не раз приходилось слышать, что бухгалтеры предприятий готовят для органов власти огромное количество отчетов, которые дублируют одни и те же данные. Когда эта практика прекратится?

– Сегодня сбором статданных занимается в стране более 60 различных министерств и ведомств. Они аккумулируют около 1500 показателей. И предприятия вынуждены выполнять эту работу, представляя эти цифры различным ведомствам, причем иногда одни и те же.

В рамках создания национальной системы управления данными Росстату было поручено к 2021 году разработать цифровую аналитическую платформу представления статистических данных.

На текущий момент разработана ее концепция, введены в опытную эксплуатацию четыре базовых компонента платформы. В частности «Единый реестр форм статистического наблюдения и статпоказателей». Создается единый реестр респондентов, которые должны будут отчитываться по определенным видам деятельности.

В итоге к 2024 году планируется, что респонденты будут сдавать показатели не более одного раза, а ведомства между собой поделятся нужной цифрой.

Представление отчетности еще более упростится, когда удастся внедрить ее потоковый сбор, когда показатели будут автоматически выгружаться из бухгалтерского

и аналитического учетов.

– Как вы сейчас стимулируете респондентов передавать свои отчеты в электронном виде?

– Примерно пятая часть малого бизнеса еще направляет результаты деятельности на бумажных носителях. Но с 1 января этого года крупные и средние предприятия обязаны отчитываться в электронном виде. А с началом следующего года все респонденты переходят в цифровой формат. С целью снижения издержек с 1 июля субъекты предпринимательства могут получить электронную цифровую подпись бесплатно. У них также есть возможность воспользоваться системой web-сбора на сайте Росстата. Она позволяет скачать форму статистической отчетности, заполнить и направить нам.

Электронная форма сдачи отчетности снижает количество ошибок, поскольку на этапе заполнения данные проверяются логическим и арифметическим контролем, и позволяет избежать штрафов за представление недостоверной информации.

– За несвоевременную сдачу отчетов тоже наказываете?

– Конечно. Должностных лиц – в размере от 10 до 20 тысяч руб-лей; юридических лиц – от 20 до 70 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф вырастает более чем вдвое. Причем нарушением считается и представление отчетов в неустановленном порядке, то есть после 1 января 2022 года подача данных на бумаге тоже будет нарушением.

Но представителей малого бизнеса мы на первый раз предупреждаем, не наказывая рублем. У нас злостных нарушителей практически нет. Респонденты отчитываются добросовестно.

– С чем связана длительная подготовка статистической информации? Самые оперативные данные, не считая потребительских цен, обнародуются с опозданием в месяц.

– Сроки разработки и публикации определены Федеральным планом статистических работ. Они зависят от сроков представления первичной статистической отчетности, от массива обрабатываемых данных. Каждый первичный отчет проходит формальную проверку, логический контроль. Иногда, если цифра слишком отклоняется от обычной, приходится ее уточнять у респондентов.

Тем не менее срок представления первичной отчетности по запасам топлива определен 2-го числа следующего за отчетным месяца, а итоги на сайте Алтайкрайстата публикуются уже на 6-й рабочий день. При этом нам необходимо обработать порядка 2000 отчетов по 42 показателям.

Cведения о просроченной задолженности по заработной плате, объеме реализации продукции сельскохозяйственными организациями готовы на десятый день и т. д. Самый поздний показатель появляется через три недели.

– На этот год выпало сразу три переписи. Как вы справляетесь с такой нагрузкой?

– Действительно, 2021 год – это год проведения самых масштабных статистических мероприятий: Всероссийской переписи населения – 2020, Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи и сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Нынешнее наблюдение прошло по итогам 2020 года, который выдался не самым благоприятным для предпринимателей. В интервале между 2015 и 2020 годом число субъектов МСП в крае сократилось на 15%. По итогам прошлого года мы постараемся актуализировать картинку по видам деятельности, увидим ее в разрезе муниципальных образований, узнаем численность работников, выручку, основные фонды организаций, размер инвестиций.

Результаты сплошного наблюдения бизнеса станут отправной точкой для подготовки программ по развитию МСП, которое занимает в экономике края 36,4%. Это третье место среди регионов страны. Предварительные итоги сплошного наблюдения будут опубликованы на портале Алтайкрайстата в декабре 2021 года, окончательные – в июле 2022 года.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией срок проведения Всероссийской переписи населения перенесен с прошлого года на октябрь нынешнего. Впервые кампания пройдет с применением цифровых технологий. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Главным нововведением станет возможность гражданам самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Также выполнить гражданский долг можно на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».

В настоящее время в Алтайском крае началась подготовка к первой сельскохозяйственной микропереписи, которая будет проводиться в период с 1 по 30 августа 2021 года на всей территории страны.

Обследованию подлежат сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные подсобные

и другие индивидуальные хозяйства граждан, некоммерческие объединения граждан – всего более 468 тысяч объектов.

При опросах переписчики будут использовать планшетные компьютеры. А сельхозпроизводители смогут ответить на вопросы переписного листа через систему web-сбора официального сайта Росстата.

Предварительные итоги микропереписи станут известны уже в конце года, а окончательные опубликуем в IV квартале 2022 года.

– Слышал, что одна из лучших практик Росстата – статистический диктант – лично ваша идея. Он будет в этом году?

– Просветительская акция начнется 25 июня и продлится до 30 июня включительно. Диктант содержит 35 вопросов из семи тематических блоков, на которые надо ответить в течение часа, набор тестовых заданий разного уровня сложности.

Цель диктанта – популяризация использования статистических данных. Мы должны их не только знать, но и применять в жизни. А наши люди привыкли принимать решения, опираясь на свою интуицию. Этот принцип работает в традиционных обществах. В динамично меняющемся мире разумнее опираться на официальную информацию, тогда и результаты получаются лучше.

Алтайская правда