Горняк22: Жители Алтайского края не жалеют средств на борьбу с комарами и мошками

Ни одно лето на Алтае не обходится без насекомых — иногда комары и мошки оказываются для жителей края ощутимой помехой в стремлении отдохнуть на природе. Не удивительно, что с наступлением тепла заметно растет спрос на средства для защиты от насекомых. По данным Авито, в мае этого года спрос на товары этого сегмента вырос на 54% в сравнении с апрелем.

— С каждым годом все больше жителей заказывают средств для уничтожения и отпугивания насекомых на торговых онлайн-площадках. В мае 2021 года спрос по этой теме вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — рассказала руководитель категории «Обустройство, дом, дача» Авито Ольга Попова.

Наиболее востребованы оказались Авито москитные сетки. Большинство детских колясок и кроваток продаются в комплекте с сеткой, даже изготовители пластиковых окон стремятся предоставить этот товар в комплекте с основным.

Главное преимущество сеток — их безопасность для здоровья и относительно невысокая цена (в среднем она составляет 500 рублей). Но стоит учитывать, что сетка защищает от проникновения насекомых только на ограниченной территории, для использования на открытой местности придется задействовать другие средства.

На втором месте — средства для обработки дачных участков от насекомых. Причем, востребована как услуга обработки участков от профессионалов, так и приобретение инсектицидов для самостоятельного распыления. Такие вещества наносятся по периметру участка, на дорожки, где обычно перемещаются люди, высокую траву и кустарники и позволяют избавиться от насекомых на срок до двух месяцев.

Вне зависимости от того, планируете ли вы самостоятельную обработку участка, или доверите эту работу мастеру, для того, чтобы средство сработало и не нанесло вреда окружающим, важно соблюсти ряд условий. Прежде всего, посмотрите прогноз погоды — если в течение трех дней после обработки ожидается дождь, ее лучше перенести на солнечную неделю, иначе все усилия могут оказаться напрасными. Обработку необходимо производить в средствах индивидуальной защиты (защитный костюм, очки, перчатки, респиратор) не позднее чем за 4-5 дней до предполагаемого отдыха на дачном участке. Если на вашей даче есть огород, обработку почвы там можно производить как минимум за месяц до созревания первых плодов.

Все большую популярность набирают технические средства для уничтожения и отпугивания насекомых. Наиболее гуманные из них — отпугиватели, распространяющие ультразвук или распыляющие репеллент. Они безопасны для людей и животных (хотя последние все же могут реагировать на ультразвук) и эффективно отпугивают как насекомых, так и, чаще всего, мелких грызунов на достаточно большой территории.

Главный минус таких устройств — их звук не может проходить сквозь стены, поэтому их сложно использовать внутри помещения, а на участке важно расположить отпугиватель правильным образом, чтобы распространению ультразвуковых волн ничего не мешало. Существуют даже мобильные отпугиватели, которые можно брать с собой на прогулку или в поход — как правило, они работают на небольших участках, зато недорого стоят и помещаются в карман.

Другой вариант борьбы с летающими насекомыми — электрические ловушки, которые приманивают комаров и мошек при помощи тепла, света или запаха углекислого газа, имитируя дыхание человека. Насекомое летит на приманку и попадает внутрь прибора, откуда уже не может выбраться и погибает. При выборе ловушки обратите внимание на принцип ее действия — устройства, выделяющие углекислый газ или другие ядовитые испарения, нельзя применять в помещениях. Их лучше использовать на открытых пространствах, тем более, самые дорогие модели способны бороться с насекомыми на больших территориях (до 60 соток). Для использования в доме можно приобрести специальную лампу — некоторые из них можно вкручивать в обычные светильники. Такие ловушки не издают неприятного запаха и не выделяют ядовитых испарений. Впрочем, тем, кто не привык спать при свете, больше подойдут ловушки с нагревательным элементом, привлекающие насекомых с помощью тепла.

И наконец, не теряют своей популярности у жителей Алтайского края спирали и фумигаторы от комаров, а также репелленты для индивидуального использования — спреи, кремы, салфетки. Их легко взять с собой, а выбор настолько обширен, что каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Алтайская правда