Горняк22: Вода возвращается в дома жителей Барнаула по контуру ТЭЦ-3

Завершились гидравлические испытания тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Как сообщили 25 июня в Сибирской генерирующей кампании, горячая вода возвращена в дома.

Без горячего водоснабжения часть горожан была с 15 июня. Порядка 70 тысяч жителей начали получать горячую воду раньше заявленного срока на 1–3 дня, все остальные — согласно графику.

За эти дни энергетики проверили 180 км трубопроводов и выявили 36 повреждений. Основная часть повреждений была найдена на внутриквартальных тепловых сетях.

23 повреждения из обнаруженных уже устранено. Оставшиеся не влияют на подачу горячей воды жителям и будут устранены в ближайшее время.

Следующий этап гидравлических испытаний пройдет по контуру магистрали М-32 Барнаульской ТЭЦ-3 с 28 июня по 7 июля.

Барнаул

Алтайская правда