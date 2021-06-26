Горняк22: Луговой мотылек атаковал поля в Алтайском крае

В Алтайском крае ключевские аграрии ведут борьбу с сорняками на полях и луговым мотыльком.

Как пишет газета «Степной маяк», ссылаясь на оперативные данные райсельхозуправления, на 16 июня гербицидами против сорной растительности пройдено 21 200 гектаров полей. Прокультивировано 23 120 гектаров подсолнечника, боронование по всходам произведено на площади 35 600 гектаров.

Кроме того, если в прошлом году сельхозпроизводители района начали борьбу с луговым мотыльком с июля, то в этот раз экономический порог безопасности этого вредителя полей в некоторых хозяйствах фиксируют прямо с начала лета. Гусеницы лугового мотылька особенно опасны для посевов кукурузы и подсолнечника. Как сообщила местным журналистам Татьяна Лихачёва, начальник Россельхозцентра по Ключевскому району, к середине июня аграрии района обработали почти 24 тыс. гектаров земли против вредоносных гусениц.

Ключевский район

Алтайская правда