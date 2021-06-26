Горняк22: Как в Алтайском крае борются с наркобизнесом

Сегодня, 26 июня, мировое сообщество отмечает дату всемирного значения – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Жертвы наркомании есть в любой стране, ими могут стать люди любого возраста, но в большей степени это касается молодежи. Пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих зависимых, горем для их родителей и массой серьезных проблем для учителей, воспитателей. Кроме того, юношей и девушек активно втягивает в свои ряды наркобизнес. Не обходит эта беда стороной и Алтайский край.

Решив подзаработать

К сожалению, молодые люди, многие из которых далеко не бездарны, соблазняются легким заработком, чаще всего на так называемых закладках. Нанимаются на работу через Интернет. Предложений пруд пруди… Но чем все это заканчивается? Юные наркокурьеры и заработать-то ничего не успевают, как оказываются в поле зрения правоохранителей.

Вот одна из типичных историй. Недавно вступил в силу приговор 18-летнему Михаилу С. из Барнаула. Бывший студент колледжа отправится в колонию общего режима на 3 года.

Задержан он был 20 августа прошлого года в Барнауле на улице Промышленной. Сам парень рассказал о своем преступлении так: «В начале июля зашел с телефона в интернет-приложение, где начал переписку с никнеймом по поводу трудоустройства курьером-закладчиком. Узнал, сколько будут платить. Со всем согласился, так как испытывал материальные трудности…»

19 августа парень забрал из тайника пакет с веществом, которое надо было расфасовать в более мелкие свертки и разложить в тайники. На другой день вышел «на дело». Но когда занялся этим, его заметили проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии. Остановились, представились, спросили, есть ли у него запрещенные вещества. Он испугался и попытался бежать…Когда его догнали, парень выбросил футляр из-под очков, где было 20 пакетиков, еще четыре лежали в кармане брюк. Те закладки, которые он сделал, – еще шесть штук – он сам показал полицейским…

В итоге суд признал Михаила виновным в приготовлении к сбыту запрещенных веществ. Если бы он успел продать что-то, наказание было бы куда более жестким. Но даже и этот приговор показался парню слишком строгим.

Как рассказала «АП» прокурор апелляционного отдела прокуратуры края Светлана Киреенко, парень написал жалобу, где слезно описывал свою трудную семейную ситуацию, из-за которой он, мол, и ступил на путь наркоторговли. Но это ему никак не помогло, наказание не смягчили.

Увы, таких как он, сделавших неверный выбор, много в колониях края. Как правило, все они теперь говорят о своем раскаянии. Ведь часто только уже за колючкой приходит осознание того, что они испортили собственную жизнь.

Конечно, в ситуации распространения наркомании работает обычный принцип торговли – спрос рождает предложение. А зависимый от вредных веществ губит здоровье не только свое, но и близких людей. Масштабы бедствия оценить трудно, поскольку далеко не все наркоманы обращаются за медицинской помощью к наркологам, в реабилитационные центры…

Другая молодёжь

Конечно, очень многое делается для профилактики наркомании, проводятся круглые столы с участием молодежи, широко распространяется информация о вреде наркотиков. А предупрежден – значит вооружен.

В преддверии Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Алтайском крае прошла акция «Пойдем закрасим». В ней приняли участие представители волонтерских движений Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Славгорода и Рубцовска. Волонтеры уничтожили на жилых и нежилых зданиях более 100 надписей, рекламирующих продажу наркотических и психотропных веществ.

Организаторами акции выступили региональное управление молодежной политики и реализации программ общественного развития, Краевой дворец молодежи при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Молодежь с удовольствием принимает участие в таких мероприятиях. Эти юноши и девушки хорошо информированы о вреде наркотиков, у них есть твердые убеждения по этому поводу. Как правило, эти ребята успешны в учебе, работе. Так что выбор, каким быть, есть у каждого.

Барнаул | Алейский район

Алтайская правда