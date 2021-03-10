ФНС России проконтролирует не только доходы, но и расходы россиян:пресс-релиз от 10 марта 2021 г.

Доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, д.э.н. Ирина Куликова представляет экспертное мнение о контроле налоговых органов за расходами граждан.

Налоговые органы в ближайшие годы начнут активно контролировать соответствие доходов и расходов всех граждан России. В настоящее время процесс контроля за расходами граждан уже происходит, но пока в тестовом режиме и касается только тех, кто совершал за последние три года дорогостоящие покупки. В 2020 году россияне, которые приобрели автомобиль стоимостью более 3 млн. рублей получили письма из налоговой инспекции. В письме отражался факт приобретения имущества и его стоимость после чего налогоплательщику необходимо было доказать происхождение денег на приобретение или признать наличие незадекларированного дохода с уплатой дополнительного налога.

В настоящее время ФНС России может без специальных запросов получать информацию от банков: об открытии и закрытии депозитов и счетов, о трансферах средств из и в электронные кошельки, о денежных поступлениях и переводах, о некоторых других операциях.

Следует отметить, что до лета 2020 года автоматический контроль был недоступен, но теперь выявлять возможные незадекларированные доходы налоговым органам станет намного проще. Основная цель подобного контроля со стороны государства и налоговых органов – выявление фактов несоответствия того, что гражданин официально зарабатывает и дорогостоящих покупок без кредита (дома, квартиры, машины, дачи, шубы и т.п.).

С 2021 года банки согласно новой редакции ст. 86 НК РФ обязаны передавать налоговой службе копии паспортов и доверенностей клиентов, документов, касающихся открытия, ведения и закрытия счета (включая все договоры), а также копии карточек с образцами подписей. Кроме того, кредитные учреждения также обязаны по запросу налоговых органов предоставлять данные о любых выгодоприобретателях (по завещанию, например) или представителях клиента и данные из реестра ценных бумаг об их владельцах.

Не является тайной в настоящее время и наличие на счетах клиентов крупных сумм денежных средств, так как с этого года в связи с введением налога на процентные доходы по вкладам банки обязаны предоставлять налоговым органам информацию обо всех вкладах налогоплательщиков. Помимо этого, сведения о расходах граждан аккумулирует и сама налоговая служба через онлайн-кассы магазинов.

Для формирования досье на налогоплательщиков вся инфраструктура уже создана: согласно закону, принятому в прошлом году, ФНС России является оператором единого федерального информационного реестра (ЕФИР), в котором будет размещаться информация о гражданах из всех возможных ведомств и не только (загсов, ГИБДД, Росреестра, банков, кассовых аппаратов и др.). Помимо этого в реестре будут собираться сведения о доходах и расходах налогоплательщиков, что позволит усилить контроль за денежными потоками физических лиц и повысить собираемость налогов.

Однако стоит подчеркнуть, что полноценное функционирование такого реестра намечено только на 2023 год.

По данным Росстата, в год граждане России тратят порядка 10 трлн. рублей из «серых» доходов. Если с указанных доходов удержать стандартную ставку НДФЛ – 13%, то дополнительное поступление в бюджет составит 1,3 трлн рублей это больше половины всех полученных в прошлом году нефтегазовых доходов.

Создание единого информационного реестра населения, повышение привлекательности безналичных платежей, введение в оборот цифрового рубля, введение онлайн-касс, совершенствование IT-платформ, обмен сведениями между ФНС России и банками, а также налоговыми органами зарубежных стран, включение в систему маркировки все большего количества товаров – все это неминуемо приводит к усилению налогового контроля государства за гражданами. Таким образом, в скором времени налоговые органы без труда смогут сопоставлять официальные доходы налогоплательщиков и их расходы с целью выявления несоответствия таких сумм.

Планируется также усилить контрольные мероприятия в отношении тех, кто совершает сделки в социальных сетях, получает доходы от сдачи имущества в аренду, оказывает различные услуги, но при этом не регистрируется в качестве самозанятого и не платит налоги. При выявлении таких случаев незаконным предпринимателям грозят штрафы, пени, а также доначисление не только НДФЛ 13%, но и НДС 20%.

Кроме того, такого гражданина могут привлечь и к уголовной ответственности в соответствии со ст. 171 УК РФ, предусматривающей, в том числе и лишение свободы на срок до 5 лет, если будет доказано, что незаконная предпринимательская деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству или же была сопряжена с получением дохода в крупном размере (2 250 000 руб.).

В отношении налоговых проверок следует отметить, что с 2021 года в НК РФ добавится новый вид контроля оперативный, который будут проводить в двух формах: мониторинг и оперативная проверка. Налоговый мониторинг проводится и в настоящее время для крупных налогоплательщиков по заявлениям самих проверяемых. Оперативная проверка не предусматривает ограничений по масштабу компании или по размеру налоговых отчислений. В рамках оперативной проверки можно будет проводить два мероприятия: контрольную закупку и наблюдение. Основная цель мероприятий – контроль применения ККТ и полнота учета выручки.

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