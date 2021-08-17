В историю трудно войти, но легко вляпаться. Михаил Жванецкий.

Михаил Жванецкий — незаурядная личность и мастер лаконичного сарказма. И главный признак высокого мастерства — его афоризмы не теряют актуальности с течением времени, оставаясь понятными людям самых разных возрастов. Цитаты, которые мы подобрали, не всегда юморные, но однозначно — про нашу жизнь.

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.

Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Вначале было Слово…. Слово было непечатным.

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.

Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная.

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься трудом.

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.

Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.

Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!

Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.

Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.

Одна голова – хорошо, а с туловищем лучше.

Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале.

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.

Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.

Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда.

Что делает дурак: вместо теории относительности изучает национальность Эйнштейна…

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.

Все идет хорошо, только мимо.

Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Пешеход всегда прав. Пока жив.

Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным пешеходом.

С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.

Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак.

Из всех женщин ему нравились новые.

Весь день не спишь, всю ночь не ешь, — конечно, устаешь…

Лысина – это полянка, вытоптанная мыслями.

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Обидно, когда твои мечты сбываются у других!

Мало знать себе цену – надо еще пользоваться спросом.

Чтобы начать с нуля, до него ещё надо долго ползти вверх.

Лучшее алиби – быть жертвой.

Помню, у меня в 43–м так ноги болели!.. а купил 45–й и нормально.

В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места.

Положительные эмоции – это эмоции, которые возникают, если на все положить…

Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку – надо, чтобы он в ответ подал свою.

Лотерея – наиболее точный способ учета количества оптимистов.

Если человека нельзя купить, то его можно продать.

Главное – не перейти улицу на тот свет.

Мыслить так трудно, – поэтому большинство людей судит.

Мысли и женщины вместе не приходят.

У одних оба полушария защищены черепом, у других — штанами.

Удача улыбается смелым… А потом долго ржет над ними!

Самое время заглянуть в себя, найти своего гения и растрясти этого лежебоку! Всем добра и великих свершений!!

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