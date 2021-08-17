В историю трудно войти, но легко вляпаться. Михаил Жванецкий.
Михаил Жванецкий — незаурядная личность и мастер лаконичного сарказма. И главный признак высокого мастерства — его афоризмы не теряют актуальности с течением времени, оставаясь понятными людям самых разных возрастов. Цитаты, которые мы подобрали, не всегда юморные, но однозначно — про нашу жизнь.
Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.
Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.
Вначале было Слово…. Слово было непечатным.
Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная.
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься трудом.
Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.
Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!
Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.
Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.
Одна голова – хорошо, а с туловищем лучше.
Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале.
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.
Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда.
Что делает дурак: вместо теории относительности изучает национальность Эйнштейна…
Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
Все идет хорошо, только мимо.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным пешеходом.
С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак.
Из всех женщин ему нравились новые.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь, — конечно, устаешь…
Лысина – это полянка, вытоптанная мыслями.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
Обидно, когда твои мечты сбываются у других!
Мало знать себе цену – надо еще пользоваться спросом.
Чтобы начать с нуля, до него ещё надо долго ползти вверх.
Лучшее алиби – быть жертвой.
Помню, у меня в 43–м так ноги болели!.. а купил 45–й и нормально.
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места.
Положительные эмоции – это эмоции, которые возникают, если на все положить…
Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку – надо, чтобы он в ответ подал свою.
Лотерея – наиболее точный способ учета количества оптимистов.
Если человека нельзя купить, то его можно продать.
Главное – не перейти улицу на тот свет.
Мыслить так трудно, – поэтому большинство людей судит.
Мысли и женщины вместе не приходят.
У одних оба полушария защищены черепом, у других — штанами.
Удача улыбается смелым… А потом долго ржет над ними!
Самое время заглянуть в себя, найти своего гения и растрясти этого лежебоку! Всем добра и великих свершений!!