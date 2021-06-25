ГОРНЯК22 26.06.2021
Образование

Горняк22: «Третья волна пойдёт на спад в июле»: реаниматолог из Читы дал прогноз по ковиду

Горняк22
17 часов Ago

Главный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов заявил, что в начале июля в регионе должен начаться «очень хороший спад» заболеваемости коронавирусом.

«Я строил прогноз, что третья волна должна быть неминуемой, она должна была закончиться примерно в конце июня, может быть чуть позже. И в начале июля у нас должен начаться очень хороший спад», — рассказал доктор медицинских наук в интервью Zab.ru.

По мнению Шаповалова, на самом деле подъем начался примерно в начале мая. Сперва он был слабым, потом помогли длинные майские выходные, а затем начался подъём. Анестезиолог указал, что резкий спад заболеваемости начнётся примерно через две недели после прохождения третьей волны в Москве, поскольку именно с такой задержкой до края доходят столичные тренды.

Константин Шаповалов призвал вводить локдауны, поскольку они хорошо зарекомендовали себя в борьбе с пандемией.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Поступай на экономику! Приемная кампания в Алтайском филиале РАНХиГС набирает обороты

Алтапресс: Поступай на экономику! Приемная кампания в Алтайском филиале РАНХиГС набирает обороты

Горняк22
17 часов Ago
Все мы знаем, что выбрать будущую профессию нелегко, чтобы помочь нашим абитуриентам определиться с выбором, запускаем рубрику «Хочу здесь учиться!». В ней мы подробно...
Алтапресс: Участники воркшопа обсудят жилищное строительство в Барнауле

Алтапресс: Участники воркшопа обсудят жилищное строительство в Барнауле

Горняк22
2 дня Ago
С 28 июня по 2 июля 2021 года пройдет образовательная сессия (воркшоп) «Разработка концепции развития территории под индивидуальное жилищное строительство в г. Барнаул». Организаторами...
Горняк22: Вакцинированным от коронавируса посоветовали отказаться от загара

Горняк22: Вакцинированным от коронавируса посоветовали отказаться от загара

Горняк22
2 дня Ago
Солнечные лучи способны ослабить клеточный иммунитет. Поэтому людям, поставившим прививку от коронавируса, не стоит злоупотреблять загаром. Как рассказала завкафедрой инфекционных...
Алтапресс: В краевом центре состоялся форум негосударственных судебных экспертов

Алтапресс: В краевом центре состоялся форум негосударственных судебных экспертов

Горняк22
3 дня Ago
В 2019 году в целях развития и содействия судебно-экспертной деятельности была создана общероссийская общественная организация «Судебно-экспертная палата Российской Федерации» (СЭП РФ), а в ноябре 2020...

Читать по теме:

ВТОПЕ: