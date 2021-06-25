Горняк22: Свыше 4 тысяч барнаульских выпускников получат аттестаты

25 и 26 июня в Барнауле состоится вручение аттестатов выпускникам школ. Этот документы получат около 4100 учеников.

Вручение пройдет в 82 школах города. Мероприятие проведут отдельно в каждом классе с соблюдением всех мер и требований. Родителям можно присутствовать, однако необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию.

В нынешнем году аттестат с отличием и медали «За особые успехи в учении» вручат школьники, получившие «отлично» за год по всем предметам учебного плана. Кроме того, их результат ЕГЭ по русскому языку должен быть не меньше 70 баллов, а по другим экзаменам — не менее минимального порога.

Массовые выпускные в школах не планируются.

Барнаул

Алтайская правда