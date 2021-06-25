ГОРНЯК22 26.06.2021
Образование

Горняк22: Свыше 4 тысяч барнаульских выпускников получат аттестаты

Горняк22
17 часов Ago

25 и 26 июня в Барнауле состоится вручение аттестатов выпускникам школ. Этот документы получат около 4100 учеников.

Вручение пройдет в 82 школах города. Мероприятие проведут отдельно в каждом классе с соблюдением всех мер и требований. Родителям можно присутствовать, однако необходимо соблюдать масочный режим  и дистанцию.

В нынешнем году аттестат с отличием и медали «За особые успехи в учении» вручат школьники, получившие «отлично» за год по всем предметам учебного плана. Кроме того, их  результат ЕГЭ по русскому языку должен быть не меньше 70 баллов, а по другим экзаменам  — не менее минимального порога.

Массовые выпускные в школах не планируются.

Барнаул 

Алтайская правда

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