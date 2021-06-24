ГОРНЯК22 25.06.2021
Образование

Горняк22: Вакцинированным от коронавируса посоветовали отказаться от загара

Горняк22
22 часа Ago

Солнечные лучи способны ослабить клеточный иммунитет. Поэтому людям, поставившим прививку от коронавируса, не стоит злоупотреблять загаром.

Как рассказала завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова, в первые три дня после вакцинирования лучше не выходить дома и пить больше воды. Также рекомендуется воздержаться от длительного пребывания на солнце и загорания в течение всего периода двухэтапной вакцинации. Это связано с тем, что солнечные лучи способны ослабить клеточное звено иммунитета, пишет ТАСС.

Специалист добавила, что в случае появления после прививки побочных реакций достаточно принять таблетку парацетамола. Если же плохое самочувствие затянется, то нужно обратиться к врачу.

Алтайская правда

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