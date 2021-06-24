Горняк22: Школьники со всего Алтайского края в течение недели постигают робототехнику

Фото Андрей КАСПРИШИН

100 школьников со всего Алтайского края в течение недели будут постигать робототехнику, 3D-моделирование и программирование, учиться управлять дронами и даже пройдут школу блогеров в первой смене краевого профильного лагеря «IT-технологии».

Научиться и закрепить

«Поезжай в лагерь, хоть от компьютера отдохнешь», – приговаривают родители, отправляя ребенка на летний отдых. Но в лагере «IT-технологии» другие правила. Площадкой для проведения был выбран санаторий в пригороде Барнаула, где вместе с речкой, солнцем и чистым воздухом ребята получают навыки по актуальным и востребованным направлениям.

– Я пошел на кружок программирования. В первый день обучения сделал калькулятор, он уже функционирует. Это базовый уровень – ничего сложного. У меня есть небольшой опыт, я как-то пытался создать мини-игру, но она получилась сырой и недоработанной. Надеюсь, за смену повышу свой скилл (навыки, умение. – Прим. ред.) и смогу создавать что-то крутое, – планирует начинающий программист.

Другие школьники ничего не знают о верстке и коде, но слушают наставников, не отрывая взгляд… от монитора. Первым делом им предстоит освоить простейшие команды и создать макет приложения, к которому в процессе обучения будут добавляться новые функции.

– Ребята повзрослее уже создают приложения для предприятий, разрабатывают веб-сайты, что-то даже получается коммерциализировать. Но для этого нужно много учиться, а первые шаги лучше всего делать в игровой форме, чем мы сейчас и занимаемся, – подчеркивает преподаватель-наставник Михаил Розенталь.

В IT-лагерь приглашались дети как со знанием «цифры», так и не умеющие программировать или строить роботов. Перед заселением ребенку необходимо выбрать направление, которое ему интересно. Именно его он будет осваивать в течение недели. Записаться можно лишь на один курс, но последний день смены организаторы делают открытым, чтобы ребята могли посетить любую площадку.

Создавать и исследовать

Рядом с программистами расположились будущие специалисты в области 3D-моделирования. Они работают в специальном графическом редакторе, при помощи которого можно создать модель объекта и распечатать его на 3D-принтере.

– Мы хотим сделать насадку для спрея от насекомых, это позволит увеличить радиус распыления и сократить расход вещества, – вдумчиво объясняет пятиклассник Влад Задериенко. – Мошек и комаров тут много, поэтому долго над идеей не думали. Осталось создать модель распылителя, распечатать его и протестировать.

Влад занимается моделированием уже год. За это время он успел спроектировать несколько моделей самолетов и космический корабль. Сейчас они стоят у него на полке. Создание насадки – просто разминка перед большими проектами.

С разминки началось и обучение в кружке робототехники. Ребятам предложили защитить куриное яйцо, чтобы при падении с высоты оно не разбилось. В ход сразу пошли бумага, скотч и поролон, кто-то даже разукрасил канцелярскую броню 3D-ручкой. Но удар о землю выдержали не все подопытные. «Тут физику знать надо», – отмечает один из тестировщиков.

– Такие занятия помогают продумывать конструкцию робота, – объясняет педагог Денис Вальцель. – Яйцо – это процессор машины, который должен быть надежно защищен. Робототехника начинается с малого, и только после изучения основ ребята получают серьезные задания.

После испытания яиц на прочность молодым конструкторам предстояло найти проблему и при помощи робота ее решить. Например, один из учеников заметил в реке проплывающий мусор и захотел создать машину, которая будет автономно его убирать.

– Робототехникой я занимаюсь 8 лет. Уже становился призером всероссийского этапа WorldSkills, на котором собирал робота, умеющего передвигать и сортировать контейнеры. Сейчас попытаюсь создать прототип плавающего робота-уборщика – полезная штука, – делится Кирилл Гришаев.

Творчество и отдых

Пока одни разбивали яйца о землю и планировали, как при помощи робота очистить реку, еще одна группа успела наловить в реке насекомых и принялась опознавать их при помощи микроскопа. «Ты только смотри, чтобы не убежала! Грудные ноги есть? Сколько? Тогда это точно не водомерка!» – дискутируют юные исследователи.

– Поймали лягушку, если учитель разрешит, будем ее препарировать, – надеются натуралисты. На вопрос, резали ли они лягушек раньше, ребята лишь отрицательно покачали головами.

Поведать миру о необычных каникулах предстоит ребятам, решившим обучиться блогингу. Каждый из них выбрал дополнительную площадку, про работу которой снимет сюжет.

– У нас будут уроки правильной речи, расскажем, как нужно вести социальные сети, немного обучим ребят видеомонтажу, дадим уроки грамотного тайм-менеджмента (управления рабочим временем. – Прим. ред.). Кроме сюжетов о площадках начинающим блогерам предстоит снять много коротких видео.

В завершение вся группа создает социальный ролик, приурочений ко Дню памяти и скорби, – рассказала наставник школы блогеров Виктория Стародубцева.

Ученье – свет, но и о досуге забывать нельзя. Тематические площадки работают до обеда, потом распорядок такой же, как в обычном лагере: днем проводятся спортивные соревнования, вечером даже устраивают дискотеки – вот где ребятам точно пригодятся навыки блогера, распылитель спрея от комаров или даже робот-уборщик.

Алтайская правда