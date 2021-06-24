ГОРНЯК22 25.06.2021
Образование

Горняк22: Школьники со всего Алтайского края в течение недели постигают робототехнику

Горняк22
22 часа Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

100 школьников со всего Алтайского края в течение недели будут постигать робототехнику, 3D-моделирование и программирование, учиться управлять дронами и даже пройдут школу блогеров в первой смене краевого профильного лагеря «IT-технологии».

Научиться и закрепить

«Поезжай в лагерь, хоть от компьютера отдохнешь», – приговаривают родители, отправляя ребенка на летний отдых. Но в лагере «IT-технологии» другие правила. Площадкой для проведения был выбран санаторий в пригороде Барнаула, где вместе с речкой, солнцем и чистым воздухом ребята получают навыки по актуальным и востребованным направлениям.

– Я пошел на кружок программирования. В первый день обучения сделал калькулятор, он уже функционирует. Это базовый уровень – ничего сложного. У меня есть небольшой опыт, я как-то пытался создать мини-игру, но она получилась сырой и недоработанной. Надеюсь, за смену повышу свой скилл (навыки, умение. – Прим. ред.) и смогу создавать что-то крутое, – планирует начинающий программист.

Другие школьники ничего не знают о верстке и коде, но слушают наставников, не отрывая взгляд… от монитора. Первым делом им предстоит освоить простейшие команды и создать макет приложения, к которому в процессе обучения будут добавляться новые функции.

– Ребята повзрослее уже создают приложения для предприятий, разрабатывают веб-сайты, что-то даже получается коммерциализировать. Но для этого нужно много учиться, а первые шаги лучше всего делать в игровой форме, чем мы сейчас и занимаемся, – подчеркивает преподаватель-наставник Михаил Розенталь.

В IT-лагерь приглашались дети как со знанием «цифры», так и не умеющие программировать или строить роботов. Перед заселением ребенку необходимо выбрать направление, которое ему интересно. Именно его он будет осваивать в течение недели. Записаться можно лишь на один курс, но последний день смены организаторы делают открытым, чтобы ребята могли посетить любую площадку.

Создавать и исследовать

Рядом с программистами расположились будущие специалисты в области 3D-моделирования. Они работают в специальном графическом редакторе, при помощи которого можно создать модель объекта и распечатать его на 3D-принтере.

– Мы хотим сделать насадку для спрея от насекомых, это позволит увеличить радиус распыления и сократить расход вещества, – вдумчиво объясняет пятиклассник Влад Задериенко. – Мошек и комаров тут много, поэтому долго над идеей не думали. Осталось создать модель распылителя, распечатать его и протестировать.

Влад занимается моделированием уже год. За это время он успел спроектировать несколько моделей самолетов и космический корабль. Сейчас они стоят у него на полке. Создание насадки – просто разминка перед большими проектами.

С разминки началось и обучение в кружке робототехники. Ребятам предложили защитить куриное яйцо, чтобы при падении с высоты оно не разбилось. В ход сразу пошли бумага, скотч и поролон, кто-то даже разукрасил канцелярскую броню 3D-ручкой. Но удар о землю выдержали не все подопытные. «Тут физику знать надо», – отмечает один из тестировщиков.

– Такие занятия помогают продумывать конструкцию робота, – объясняет педагог Денис Вальцель. – Яйцо – это процессор машины, который должен быть надежно защищен. Робототехника начинается с малого, и только после изучения основ ребята получают серьезные задания.

После испытания яиц на прочность молодым конструкторам предстояло найти проблему и при помощи робота ее решить. Например, один из учеников заметил в реке проплывающий мусор и захотел создать машину, которая будет автономно его убирать.

– Робототехникой я занимаюсь 8 лет. Уже становился призером всероссийского этапа WorldSkills, на котором собирал робота, умеющего передвигать и сортировать контейнеры. Сейчас попытаюсь создать прототип плавающего робота-уборщика – полезная штука, – делится Кирилл Гришаев.

Творчество и отдых

Пока одни разбивали яйца о землю и планировали, как при помощи робота очистить реку, еще одна группа успела наловить в реке насекомых и принялась опознавать их при помощи микроскопа. «Ты только смотри, чтобы не убежала! Грудные ноги есть? Сколько? Тогда это точно не водомерка!» – дискутируют юные исследователи.

– Поймали лягушку, если учитель разрешит, будем ее препарировать, – надеются натуралисты. На вопрос, резали ли они лягушек раньше, ребята лишь отрицательно покачали головами.

Поведать миру о необычных каникулах предстоит ребятам, решившим обучиться блогингу. Каждый из них выбрал дополнительную площадку, про работу которой снимет сюжет.

– У нас будут уроки правильной речи, расскажем, как нужно вести социальные сети, немного обучим ребят видеомонтажу, дадим уроки грамотного тайм-менеджмента (управления рабочим временем. – Прим. ред.). Кроме сюжетов о площадках начинающим блогерам предстоит снять много коротких видео. 
В завершение вся группа создает социальный ролик, приурочений ко Дню памяти и скорби, – рассказала наставник школы блогеров Виктория Стародубцева.

Ученье – свет, но и о досуге забывать нельзя. Тематические площадки работают до обеда, потом распорядок такой же, как в обычном лагере: днем проводятся спортивные соревнования, вечером даже устраивают дискотеки – вот где ребятам точно пригодятся навыки блогера, распылитель спрея от комаров или даже робот-уборщик.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Участники воркшопа обсудят жилищное строительство в Барнауле

Алтапресс: Участники воркшопа обсудят жилищное строительство в Барнауле

Горняк22
22 часа Ago
С 28 июня по 2 июля 2021 года пройдет образовательная сессия (воркшоп) «Разработка концепции развития территории под индивидуальное жилищное строительство в г. Барнаул». Организаторами...
Горняк22: Вакцинированным от коронавируса посоветовали отказаться от загара

Горняк22: Вакцинированным от коронавируса посоветовали отказаться от загара

Горняк22
22 часа Ago
Солнечные лучи способны ослабить клеточный иммунитет. Поэтому людям, поставившим прививку от коронавируса, не стоит злоупотреблять загаром. Как рассказала завкафедрой инфекционных...
Алтапресс: В краевом центре состоялся форум негосударственных судебных экспертов

Алтапресс: В краевом центре состоялся форум негосударственных судебных экспертов

Горняк22
2 дня Ago
В 2019 году в целях развития и содействия судебно-экспертной деятельности была создана общероссийская общественная организация «Судебно-экспертная палата Российской Федерации» (СЭП РФ), а в ноябре 2020...
Алтапресс: Стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам

Алтапресс: Стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам

Горняк22
3 дня Ago
Министерство образования и науки в Алтайском крае в своем официальном Instagram-аккаунте рассказали, при каких условиях будут проходить торжественные выпускные в школах. Барнаульские выпускники. Май...

Читать по теме:

ВТОПЕ: