ГОРНЯК22 22.06.2021
Образование

Горняк22: Алтайский край наращивает число «ковидных» коек

Горняк22
11 часов Ago

21 июня на оперативном совещании в правительстве Алтайского края принято решение о развертывании еще 380 коек в ковидных госпиталях.

Сейчас в инфекционных медучреждениях действуют 1432 специализированных мест для инфицированных. При этом 87% из них заняты. 27% пациентов (274 человека) болеют тяжело. А всего с 31 мая в регионе развернуто свыше тысячи коек.

Все госпитали, работавшие в осенне-зимний период, находятся в готовности включиться в работу в течение суток, если потребуется. Ведется закуп средств индивидуальной защиты, лекарств, кислорода. Запас препаратов для этиотропной терапии в амбулаторных условиях рассчитан на 24 тысячи пациентов. Из-за роста количества обращений в поликлиниках расширяют кол-центры.

Губернатор Виктор Томенко указал на важность наращивания темпов вакцинации как главного средства выработки популяционного иммунитета. На данный момент полностью вакцинирована 241 тысяча человек, еще 290 тысяч получили только первый компонент. Это 26,3% от плана.

В крае имеется запас в 42 тыс. доз вакцины от коронавируса. Ожидается поступление еще 72 тысяч «Спутника V» в ближайшие пять дней.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам

Алтапресс: Стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам

Горняк22
10 часов Ago
Министерство образования и науки в Алтайском крае в своем официальном Instagram-аккаунте рассказали, при каких условиях будут проходить торжественные выпускные в школах. Барнаульские выпускники. Май...
Алтапресс: Уроборос какой-то! Стало больше ясности, почему Алтайский край плохо выполняет нацпроект «Образование»

Алтапресс: Уроборос какой-то! Стало больше ясности, почему Алтайский край плохо выполняет нацпроект «Образование»

Горняк22
1 день Ago
В 2020 году Алтайский край отличился невыполнением нацпроекта «Образование». Одна из причин — срыв сроков возведения детских садов и школ в городах и селах региона. Тем...

Читать по теме:

ВТОПЕ: