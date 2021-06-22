Горняк22: Алтайский край наращивает число «ковидных» коек

21 июня на оперативном совещании в правительстве Алтайского края принято решение о развертывании еще 380 коек в ковидных госпиталях.

Сейчас в инфекционных медучреждениях действуют 1432 специализированных мест для инфицированных. При этом 87% из них заняты. 27% пациентов (274 человека) болеют тяжело. А всего с 31 мая в регионе развернуто свыше тысячи коек.

Все госпитали, работавшие в осенне-зимний период, находятся в готовности включиться в работу в течение суток, если потребуется. Ведется закуп средств индивидуальной защиты, лекарств, кислорода. Запас препаратов для этиотропной терапии в амбулаторных условиях рассчитан на 24 тысячи пациентов. Из-за роста количества обращений в поликлиниках расширяют кол-центры.

Губернатор Виктор Томенко указал на важность наращивания темпов вакцинации как главного средства выработки популяционного иммунитета. На данный момент полностью вакцинирована 241 тысяча человек, еще 290 тысяч получили только первый компонент. Это 26,3% от плана.

В крае имеется запас в 42 тыс. доз вакцины от коронавируса. Ожидается поступление еще 72 тысяч «Спутника V» в ближайшие пять дней.

Алтайская правда