ГОРНЯК22 22.06.2021
Образование

Горняк22: Выпускные в Алтайском крае пройдут в ковидном формате

Горняк22
11 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

Выпускные вечера у девяти- и одиннадцатиклассников в Алтайском крае в этом году не будут проводить в традиционном формате. Такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом.

«Если мероприятие запланировано в помещении, то проходит для каждого класса отдельно. На открытом воздухе возможен сбор нескольких классов», — пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки региона Наталья Полосина.

По желанию родителей праздники могут быть проведены в культурно-развлекательных учреждениях. При этом обязательно необходимо соблюдать санитарные требования, предписанные Роспотребнадзором.

Сейчас в школах региона проходят торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестатов.

Алтайская правда

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