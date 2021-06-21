ГОРНЯК22 21.06.2021
Образование

Горняк22: Собянин заявил о повторном заражении коронавирусом после вакцинации

Горняк22
11 часов Ago

В Москве зарегистрировали случаи повторного заражения коронавирусом. Как заявил мэр Сергей Собянин, подобные эпизоды встречаются и у тех, кто вакцинировался.

Собянин напомнил, что для защиты от индийского штамма уровень иммунитета должен быть в два раза сильнее, пишут РИА Новости.

По словам мэра, те, кто не заболел от уханьского вируса, могут заразиться сегодня. Поэтому наблюдаются повторные заболевания у граждан, сделавших прививку. У тех, кто привился давно, титры падают, «поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация».

Ранее в Москве ввели новые ограничения из-за сложной эпидобстановки. Закрыты детские игровые комнаты, зоопарки, фуд-корты. Запрещены массовые мероприятия численностью более тысячи человек.

Алтайская правда

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