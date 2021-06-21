ГОРНЯК22 21.06.2021
Образование

Горняк22: 27 алтайских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Горняк22
11 часов Ago

27 выпускников из Алтайского края набрали наивысший балл по русскому языку. Всего за два дня экзамен по этому предмету сдали более 10 тысяч человек. 

100 баллов получили 25 учеников из городских школ. В Барнауле показали наилучший результат 16 ребят, в Бийске – 4, в Камне-на-Оби — 2. По одному выпускнику стали стобалльниками в Рубцовске, Новоалтайске и Яровом. Также два школьника из Крутихинского и Ельцовского районов набрали 100 баллов.

В региональном Минобрнауки напомнили, что еще 11 алтайских выпускников набрали наивысший балл по химии, географии и литературе.

ЕГЭ в Алтайском крае в нынешнем году сдадут около 11 тысяч человек. Накануне выпускники сдавали экзамен по иностранному языку и биологии.

Алтайская правда

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