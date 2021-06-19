Горняк22: Алтайский край ужесточает «антиковидные» ограничения

Внеплановое заседание оперштаба Алтайского края 18 июня завершилось решением об ужесточении «антиковидных» мер. Изменения в указ губернатора будут внесены в начале следующей недели.

Массовые мероприятия, рассчитанные на 1000 и более человек, отменяются. Глава региона Виктор Томенко поручил проработать вопросы изменения форматов проведения уже запланированных мероприятий.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе по своим показателям не драматична, но последовательно начинает ухудшаться. В совокупности с тем, что происходит в целом по стране, в столице, в московском регионе и у наших соседей, мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами. По опыту прошлого года мы видим, что обстановка, которая складывается в европейской части страны и у соседей, рано или поздно дойдет до нашего региона», – отметил губернатор.

Количество заразившихся на протяжении последних недель растет, наблюдается тенденция к снижению возраста заболевших до 18–49 лет. У 92% заболевших фиксируются симптомы ОРВИ и пневмонии. Вызовы «скорой помощи» участились с 800 до 1100 в сутки (почти на 40%). Сложившаяся картина по заболеваемости ОРВИ и пневмониями для мая-июня нехарактерна.

Региональный Минздрав на всякий случай нарастил количество коек до 1300 (+500 за две недели). К настоящему моменту в крае работают 10 КТ-центров, организованы запасы средств индивидуальной защиты для медиков и лекарств для пациентов. Виктор Томенко также поручил краевым Минфину и Минздраву проработать вопрос по увеличению объемов тестирования в 2,5 – 3 раза.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вынашивает идею сделать вакцинацию обязательной для отдельных категорий граждан, однако для каких именно – пока не сообщается. Впрочем, число желающих добровольно получить прививку удвоилось и достигло четырех тысяч обращений в сутки. Мощности алтайской системы здравоохранения позволяют вакцинировать 15 тысяч человек в сутки.

Фото: Максим Стрелковский

Алтайская правда