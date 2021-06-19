Горняк22: 140 «Точек роста» создадут в Алтайском крае в 2021 году

140 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» будут созданы в 2021 году в школах сел и малых городов Алтайского края. На это выделяют почти 220 млн рублей.

«Точки роста» – это образовательные центры, которые создаются в селах и малых городах на базе школ по федеральной программе «Современная школа», входящей в нацпроект «Образование». Дети занимаются здесь по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.

Центры оснащают цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике. В комплект оборудования входят также: ноутбук, многофункциональные устройства, цифровой микроскоп, набор для основного госэкзамена по химии, образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике, для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. Средняя стоимость оснащения одного центра составляет 1,5 млн рублей.

Отметим также, что в текущем году количество создаваемых центров вырастет более чем втрое – 140 против открытых в минувшем году 42.

Алтайская правда