ГОРНЯК22 21.06.2021
Образование

Горняк22: 140 «Точек роста» создадут в Алтайском крае в 2021 году

Горняк22
2 дня Ago

140 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» будут созданы в 2021 году в школах сел и малых городов Алтайского края. На это выделяют почти 220 млн рублей.

«Точки роста» – это образовательные центры, которые создаются в селах и малых городах на базе школ по федеральной программе «Современная школа», входящей в нацпроект «Образование». Дети занимаются здесь по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.

Центры оснащают цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике. В комплект оборудования входят также: ноутбук, многофункциональные устройства, цифровой микроскоп, набор для основного госэкзамена по химии, образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике, для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. Средняя стоимость оснащения одного центра составляет 1,5 млн рублей.

Отметим также, что в текущем году количество создаваемых центров вырастет более чем втрое – 140 против открытых в минувшем году 42.

Алтайская правда

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