ГОРНЯК22 05.06.2021
Образование

Горняк22: 7 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки, заболели 55

Горняк22
1 час Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвержден еще 55 диагнозов COVID-19. При этом за это же время вылечились и выписаны 56 пациентов, скончались от коронавируса 7 человек. Такие данные предоставили 4 июня в оперштабе региона.

Сейчас лечатся в госпиталях 473 инфицированных и 131 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 144 человека, подключены к аппаратам ИВЛ – 51.

Всего в край поступило 302 тыс. 877  комплектов вакцины против коронавирусной инфекции для иммунизации населения. Прививки поставили 258 тыс. 812 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 51 тыс. 867 инфицированных. Умерло 3 тыс. 264 человека. Из этого числа от коронавирусной инфекции – 2 тыс. 329 заболевших.

Алтайская правда

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