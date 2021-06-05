Горняк22: Три школы Алтайского края вошли в первый рейтинг по техническому профилю
Фото Андрей КАСПРИШИН
Три образовательных учреждения из Алтайского края вошли в первый российский рейтинг школ технического профиля. Лучшие технические школы страны определяло крупнейшее рейтинговое агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.
В топ-200 попали образовательные учреждения из 44 регионов. Алтайский край представлен Бийским лицеем-интернатом, барнаульскими лицеем №124 и гимназией №42. Эти школы готовят абитуриентов для лучших вузов технического профиля, пояснили в Минобрнауки региона.
Поясним, рейтинг включает лучшие школы, выпускники которых успешно поступают в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-технические специальности.
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