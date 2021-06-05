Горняк22: 557 летних лагерей открылось в Алтайском крае

В Алтайском крае 1 июня стартовала летняя оздоровительная кампания. Сейчас в регионе 557 организаций отдыха и оздоровления детей, рассчитанных на 47,5 тыс. человек.

В первой половине июня открыто 4 санаторно-оздоровительных лагеря, в которых отдохнут 550 детей. Еще 27 загородных – это почти 4,7 тыс. детей, 339 дневных – около 40 тыс. ребят. Также 272 профильных – более 10 тыс. человек.

По данным регионального Минобрнауки, всего в регионе будут работать 814 организаций отдыха детей и их оздоровления с плановым охватом более 60 тыс. детей.

В рамках проекта «Умные каникулы» дети в крае будут участвовать в академиях, квестах мастер-классах и досуговых программах. В прошлом году самыми популярными были художественная, социально-педагогическая направленности, программы по праву, краеведению и финансовой грамотности.

Алтайская правда