Горняк22: Как сдавали ЕГЭ по русскому языку в Алтайском крае

Фото Олег БОГДАНОВ

3 и 4 июня в России сдавали самый массовый ЕГЭ по русскому языку. В Алтайском крае его написали более 10 тысяч человек. Одной из площадок для проведения экзамена уже в восьмой раз стал барнаульский лицей № 129, где единственный в этом году обязательный предмет сдавали 93 человека из трех школ.

Выпускнице барнаульской гимназии № 27 Елизавете Буниной ЕГЭ нужен для поступления в медицинский вуз. Пробный экзамен в декабре она написала на 72 балла, так что имела основания рассчитывать на хороший результат.

– Несмотря на то что русский язык мы изучаем с 1 класса, а к ЕГЭ начали готовиться в 11-м, все равно есть какое-то волнение, – призналась нам девушка за полчаса до начала испытания. – Даже несмотря на то что для меня это уже второй экзамен. И не последний, еще нужно сдать биологию.

Достаточно спокойно

– Механизм проведения ЕГЭ с каждым годом оттачивается, я считаю, он проходит всё лучше даже в условиях пандемии, – говорит директор лицея Сергей Кутлан. – Дети уже воспринимают его более осознанно, соблюдают меры предосторожности. И чувствуют они себя достаточно спокойно.

3 июня в Барнауле было очень жарко, так что, по словам Сергея Кутлана, проветривать экзаменационные аудитории начали еще в пять утра, потом включили рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Выпускники на экзамене могут быть без масок, но у организаторов такого выбора нет (зато нет и обязанности находиться всё время в перчатках, как в прошлом году).

– Все проходит в штатном режиме, – подчеркивает руководитель пункта проведения экзамена (ППЭ) № 9521 в лицее Ирина Спасская. – Соблюдаем меры безопасности – дистанцию в полтора метра, масочный режим, пользуемся антисептиками. В штабе ведется онлайн-наблюдение всех аудиторий. Сегодня в наш пункт распределены 93 участника, присутствуют семь общественных наблюдателей.

Одной из этих семи наблюдателей стала Олеся Белоусова, студентка алтайского филиала РАНХиГС.

– Мне стало интересно посмотреть обратную сторону проведения ЕГЭ, как проходят все процессы до его начала, как переживают организаторы.

– И кому теперь больше сочувствуете?

– Ой, всем! И ученикам, у которых от ЕГЭ зависит поступление в вузы, и педагогам, которым нужно соблюсти очень много правил.

Главное новшество

Учитель математики средней школы №1 и классный руководитель 11 класса Нина Кремнёва привела в лицей на экзамен пять своих выпускников и ждала их вместе с другими сопровождающими педагогами.

– Сижу и переживаю – такая у меня сегодня роль, а пока задачки решаю, чтобы время зря не тратить, – говорит учительница. – Хотя у моих ребят был отличный настрой: они в девятом классе все сдали русский язык на «пятерки», много готовились, материал знают. Естественно, я их настраивала, чтобы никаких шпаргалок и ничего лишнего!

В этом году ЕГЭ пересдать нельзя, поскольку он является вступительным экзаменом в вузы. Обязательным остался только русский язык, потому он и самый массовый: вместе с нынешними 11-классниками сдают выпускники прошлых лет и обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Из-за массовости и разреженной рассадки по аудиториям русский язык снова, как и в прошлом году, сдавали два дня.

А вот главное новшество, по словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки края Натальи Полосиной, связано с ЕГЭ по информатике и ИКТ, который состоится 24 и 25 июня: его впервые будут сдавать целиком на компьютерах.

– Бумага участникам понадобится разве что для заметок, – говорит Полосина. – Мы поставили в школы новое оборудование, подключили скоростной интернет, чтобы не задерживать отправку ответов по окончании работы. В этом году в крае нет комиссии по информатике, работы будут проверяться на уровне федерации.

Несмотря на это, желающих сдавать информатику в крае стало на три сотни больше, чем в прошлом году. «Мы весной провели две апробации КЕГЭ по информатике, федеральную и региональную, – отметил директор лицея № 129. – Дети и педагоги-организаторы успешно справились, все прошло без замечаний».

Барнаул

Алтайская правда