ГОРНЯК22 04.06.2021
Образование

Горняк22: Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдают в течение двух дней – 3 и 4 июня

Горняк22
11 часов Ago

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Фото Олег БОГДАНОВ

В 2021 году ЕГЭ по русскому язык — единственный обязательный предмет для поступающих в вуз. В Алтайском крае русский язык сдают более 10 тысяч человек, 93 из них – в пункте проведения экзамена (ППЭ) № 9521, который находится в барнаульском лицее № 129.

На вопрос, сколько времени заняла подготовка к испытаниям, выпускник гимназии № 27 Глеб Помещиков с улыбкой отвечает:

– Ну… 11 лет. Но конкретно к ЕГЭ – последние два года. Пока все нормально, вроде не страшно, даже интересно: это мой первый экзамен. Кто-то уже химию сдавал, а мне, чтобы поступить на юридический, нужны обществознания и английский, которых пока не было. Надеюсь на лучшее!

По словам руководительницы ППЭ № 9521 Ирины Спасской, продолжительность экзамена – 210 минут. В лицее процедура проходит в штатном режиме: с онлайн-наблюдением, в присутствии семи общественных наблюдателей и с соблюдением противоэпидемических мер, включая термометрию на входе и рециркуляторы в аудиториях:

– Мы все должны соблюдать дистанцию в полтора метра и масочный режим, пользоваться антисептиками. Хотя сами участники могут носить маски по желанию, но им рекомендовано все же позаботиться о своем здоровье.

Разреженная рассадка в экзаменационных аудиториях – главная причина того, что русский язык второй год подряд сдают в течение двух дней. По словам Натальи Полосиной, начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки края, другим массовым экзаменом традиционно является обществознание, также в крае постепенно увеличивается количество выпускников, выбирающих физику и информатику.

Кстати, именно с ЕГЭ по информатике связано главное новшество в этом году: впервые ее будут сдавать целиком на компьютере и тоже в течение двух дней – 24 и 25 июня.

– Мы называем этот экзамен КЕГЭ, – говорит Полосина. – В пунктах проведения уже установлено новое оборудование, подключен скоростной интернет, чтобы не задерживать ответы, которые по окончании работы тут же высылаются на проверку. В этом году в крае нет своей комиссии по информатике, так что всё будут проверять на уровне федерации. Мы проводили апробацию, дети дважды пробовали писать этот экзамен. Надеемся, что все получится.

Алтайская правда

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