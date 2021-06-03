Горняк22: Ирина Солнцева рассказала о работе алтайского парламента в период пандемии

Депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке Ирина Солнцева рассказала о работе краевого парламента и своей депутатской деятельности в период пандемии. Она представляет в региональном Заксобрании Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский и Романовский районы.

– Ирина Валентиновна, 2020 год заставил всех нас жить по-новому. Как изменилась ваша работа?

– В марте прошлого года мы попали в совершенно новые жизненные условия. Пришлось адаптироваться к дистанционной работе, искать и разрабатывать новые механизмы взаимодействия.

Удаленно мы провели 11 сессий АКЗС, на которых рассмотрели 192 вопроса. На первом плане были поддержка населения и бизнеса, стабилизация экономики. Огромные усилия направили на разработку мер, призванных замедлить распространение COVID-19.

Вся работа ушла в онлайн. В дистанционном формате решались даже ключевые для края проблемы, связанные с содержанием и ремонтом дорог, реконструкцией социальных объектов, нехваткой медицинских кадров в поселениях… Удалось наладить необходимое удаленное взаимодействие с сельскими, районными и краевыми властями, во многих случаях – с федеральным центром.

Очные приемы граждан пришлось прекратить. Тем не менее за прошлый год ко мне обратилось более 250 человек – письменно и по телефону. Людей интересовали обеспечение лекарственными препаратами, госпитализация в больницы, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, переосвидетельствование группы инвалидности, присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края», жилищно-коммунальные вопросы и др.

– В апреле 2020 года вы стали координатором группы при Алтайском краевом Законодательном Собрании, которая занималась оказанием помощи врачам, занятым в лечении больных коронавирусной инфекцией, и их семьям. Что удалось сделать?

– Рабочая группа была создана практически сразу после открытия первых госпиталей для больных коронавирусной инфекцией. Мы не могли не поддержать как медиков, подолгу находящихся в режиме строгой изоляции, так и их родных. Несколько месяцев мы занимались организацией быта и досуга медработников, помогали их родным, оставшимся дома, доставляли лекарства и продуктовые наборы. За три месяца работы поступило 61 обращение.

Совместно с региональным Министерством здравоохранения группа решила вопрос с предоставлением компенсации оплаты за обучение в коммерческой ординатуре из средств краевого бюджета. Кроме того, при формировании бюджета на 2021 год было предложено предусмотреть средства на реабилитацию медицинских работников, перенесших коронавирусную инфекцию, осложненную пневмонией, в санаторно-курортных организациях и реабилитационных центрах региона. Сейчас в разработке соответствующая программа.

В деятельности рабочей группы активное участие принимали органы власти и депутаты всех уровней, бизнес, волонтеры. В это трудное для всех время общество консолидировалось, чтобы помочь медработникам и всем нуждающимся в поддержке.

– Какую помощь получила медицина в целом?

– Так как удар пришелся не только на врачей, но и на систему здравоохранения как таковую, нужен был целый комплекс мер. В достаточно короткие сроки в крае изменили режим работы поликлиник, перепрофилировали коечный фонд, создали более 150 дополнительных реанимационных мест.

С начала пандемии в крае закупили и установили в районные и городские медицинские организации шесть компьютерных томографов. А всего на приобретение 700 единиц современного медицинского оборудования из краевого бюджета направили почти 1 млрд рублей.

Добавлю, перераспределить нагрузку между федеральным и региональным здравоохранением призвана законодательная инициатива по передаче на федеральный уровень полномочий по обеспечению медицинской помощи лицам, больным редкими (орфанными) заболеваниями, например спинальной мышечной атрофией. Первоочередное предоставление мест в детских садах детям медицинских работников позволит облегчить их ежедневный быт.

Комитет АКЗС по здравоохранению и науке и фракция «Единая Россия» будут продолжать работать в данных направлениях.

– Как складывалась законотворческая деятельность в прошлом году?

– Нам уже долгое время удается сохранять социально ориентированный характер краевого бюджета, что создает нужную основу для работы многих законов. Так, в 2020 году начали предоставлять бесплатное горячее питание учащимся начальных классов. В 2021 году на эти цели направят более 1 млрд рублей. Также в крае ведут поэтапную замену устаревшего оборудования школьных столовых.

Изменения в краевом законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» ввели в работу новый вид поддержки – жилищный сертификат, альтернативу фактической передаче жилья. В 2021 году в Алтайском крае на приобретение жилых помещений для детей-сирот запланировано выделение 607,618 млн рублей. Ориентировочно 220 млн рублей из этой суммы планируется направить на выплаты по 166 сертификатам.

Кроме того, впервые за многие годы будет индексирован ряд ежемесячных льготных выплат.

Принятие регионального закона о статусе педагогических работников позволило юридически закрепить принципы и нормы профессиональной этики учителей, их права. В законе отражены виды поощрений и меры социальной поддержки, а также гарантии защиты чести, достоинства, репутации.

И муниципальные, и краевые депутаты неоднократно поднимали вопросы о необходимости разработки программы по субсидированию межмуниципальных перевозок и о приобретении автобусов малой вместимости для поселений региона. Тему в своем отчете затронул и губернатор.

В этом году на приобретение автобусов муниципальным районам будет направлено 300 млн рублей.

– А какие проекты реализуются на территории вашего округа?

– В Мамонтовском районе идет подготовка к летней олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края. На стадионе «Октябрь» уже заменили покрытие беговых дорожек и тротуаров, обустроили прилегающую территорию.

В скором времени будут отремонтированы трибуны.

В с. Поспелиха остро стоит вопрос подмывания жилых домов грунтовыми водами. В данном направлении мы ведем работу по включению в КАИП для проведения необходимых работ. На контроле находится строительство новой школы в п. им. Мамонтова в Поспелихинском районе.

В Новичихинском районе основной задачей является ремонт дороги Поспелиха – Новичиха – Волчиха. В Романовском – капитальный ремонт зданий школы и фельдшерско-акушерского пункта в п. Майском.

– Подходят к концу полномочия депутатов седьмого созыва. Какую задачу вы ставите для себя на будущее?

– Моя главная задача – это продолжать помогать людям. Я очень благодарна жителям своего округа за оказанное доверие мне, депутатскому корпусу, представителям органов власти, общественным организациям, предпринимателям, работникам СМИ, всем, кто помогает мне в реализации депутатских полномочий за совместную плодотворную работу. Уверена, вместе мы сможем сделать еще очень многое.

Вопросы задавала В. Ленева

Алтайская правда