ГОРНЯК22 03.06.2021
Образование

Горняк22: Школы и детсады Алтайского края могут выиграть миллион рублей

Горняк22
5 часов Ago

Школы и детские сады Алтайского края могут выиграть миллион рублей в конкурсе грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории» (СОТ). Его цель – выявить успешные практики (точки роста) в учреждениях образования.

Заявлено шесть номинаций: здоровье, социальное партнерство, цифровизация, культурное многообразие, проектная деятельность и непрерывное образование. В каждой из них предусмотрен грант в размере 1 млн рублей на реализацию проектов-победителей.

Также предусмотрены ценные призы, методическая поддержка, повышение квалификации, мастер-классы и консультации ведущих экспертов в сфере образования. Помимо этого, организаторы обеспечивают комплексное сопровождение и содействие в продвижении результатов проектов.

Заявки принимаются по 10 августа на сайте obr.so/grant. Участие могут принять педагоги, руководители и команды образовательных организаций.

Алтайская правда

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