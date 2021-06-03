ГОРНЯК22 03.06.2021
Образование

Горняк22: Дети в Барнауле продолжат учиться даже летом

Горняк22
5 часов Ago

63% жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов намерены летом отдавать детей на дополнительные занятия или кружки. Чаще всего это – танцы.

«Авито Услуги» опросили 10 тысяч россиян старше 18 лет и те рассказали, какие кружки и дополнительные занятия они выбирают на лето для детей. Это:

  • Хореография – 17%;
  • Английский язык – 15%;
  • Рисование – 14%;
  • Русский язык и математика – 14%;
  • Единоборства – 12%;
  • Программирование – 7%

Еще 2% приходятся на такие нетривиальные занятия, как сёрфинг, гончарное искусство, резьба по дереву и прочие. Многие подростки летом, не мудрствуя лукаво, устраиваются на подработку.

Как правило, в кружки и секции детей отдают те, у кого их двое или больше, с единственным ребенком родители предпочитают заниматься самостоятельно.

Барнаул 

Алтайская правда

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