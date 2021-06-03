Горняк22: Дети в Барнауле продолжат учиться даже летом
63% жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов намерены летом отдавать детей на дополнительные занятия или кружки. Чаще всего это – танцы.
«Авито Услуги» опросили 10 тысяч россиян старше 18 лет и те рассказали, какие кружки и дополнительные занятия они выбирают на лето для детей. Это:
- Хореография – 17%;
- Английский язык – 15%;
- Рисование – 14%;
- Русский язык и математика – 14%;
- Единоборства – 12%;
- Программирование – 7%
Еще 2% приходятся на такие нетривиальные занятия, как сёрфинг, гончарное искусство, резьба по дереву и прочие. Многие подростки летом, не мудрствуя лукаво, устраиваются на подработку.
Как правило, в кружки и секции детей отдают те, у кого их двое или больше, с единственным ребенком родители предпочитают заниматься самостоятельно.
Барнаул