Горняк22: В Камне-на-Оби открылся новый детский сад на 200 мест

Долгожданным и дорогим подарком стоимостью около 194 миллионов рублей для каменских дошколят и их родителей стал большой и уютный «Умка». Именно так после народного голосования горожане назвали новый детский сад, который открыли в День защиты детей.

Долгожданный

О необходимости его строительства говорили более десятка лет. Много споров разгоралось вокруг места строительства. Много лет вопрос буксовал. С февраля 2013 года жители южной части Камня, микрорайона Старинка, при поддержке местного депутата Виктора Штрака доказывали, что их густонаселенный район более всего нуждается в дошкольном образовательном учреждении. И они своего добились.

Строился «Умка» больше полутора лет. Его начинали возводить около школы №1 на Старинке. Строители уже приступили к работам на отведенном участке под окнами школы, но в ходе земляных работ выяснилось, что геодезия участка, близость грунтовых вод, не позволяют построить детсад по уже утвержденному проекту. Говорили о том, что здесь якобы были обнаружены массовые захоронения, хотя официальных данных о них так и не нашли. Срочно пришлось искать другое место в том же микрорайоне, сухое и безопасное. Выбор пал на заброшенные площади бывшей военной части. И хотя они были далековато от центра южного жилмассива, но все же в его границах.

Современный

Детский сад строился и оснащался по нацпроекту «Демография» за счет федеральных и краевых средств. Здесь есть все для комфортного пребывания и плодотворной работы с малышами. Игровой и спортивный инвентарь для комнат, гимнастического и музыкального залов, студии детского творчества. Везде современная красивая мебель, удобные санузлы. Для старших групп создан учебный класс с необходимой техникой. Здесь огромный кухонный блок с суперсовременным оборудованием. Муниципалитет купил мягкого инвентаря и посуды на полтора миллиона рублей, еще один миллион поступил в город из краевого бюджета на дооснащение.

«Умка» рассчитан на восемь групп, в которых планируется разместить двести детей. Пока путевки выданы сорока воспитанникам. Они придут в новый детсад второго июня. Работать с ними будут 21 педагог и 29 сотрудников. К этому детскому саду теперь будет относится и бывший садик «Зорька», который отныне станет вторым корпусом «Умки». Мы надеемся, что с наполнением всех групп этого детского сада потребность в местах в дошкольных учреждениях Камня будет закрыта. Пока такая потребность еще сохраняется в Алтайском крае, особенно в больших городах — Бийске, Барнауле. Край старается снять эту напряженность. В рамках проекта «Демография» за 2020 год в регионе было введено в эксплуатацию более полутора тысяч мест, в 2021 году за счет строительства и капремонта дошкольных образовательных учреждений планируется открыть еще около 3,5 тысяч мест», — рассказала замминистра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Начальник управления образования администрации Каменского района Оксана Иванова отметила, что этот детский сад будет особенным. В нем смогут получать качественные образовательные услуги и особенные детки — с аутизмом, с ДЦП. В других дошкольных учреждениях района пока такого нет. Здесь создана комфортная и доступная среда для маломобильных ребятишек — широкие коридоры, лифт, тактильные указатели на поручнях для слабовидящих людей. «Мы надеемся, что здесь будет хорошо и детям, и коллективу детсада, который сейчас зарождается», — отметила Оксана Алексеевна.

Комфортный

Уникальна для Камня по размеру и красоте и территория вокруг «Умки». Игровые и спортивные площадки с яркими и безопасными игровыми комплексами, тротуары, дорожки, зеленые зоны. Около сада парковка для транспорта. Муниципалитет установил остановочный павильон для городских автобусов и отсыпал щебнем возле него территорию, в перспективе планирует заасфальтировать ее.

Ранее, за счет краевого бюджета к саду подведены все коммуникации — водопровод, теплотрасса, отремонтирован участок автомобильной дороги. Еще около трехсот метров трассы около самого детсада предстоит отремонтировать городу за свой счет.

«Обещать асфальтированную дорогу в ближайшее время не стану. У нас с дорогами в Камне большая проблема. Наполняемость бюджета низкая, дорожный фонд скудный. Но этот вопрос на повестке дня — маршрут социально значимый. Мы уже перестроили два автобусных направления, по многочисленным просьбам жителей прорабатываем возможность охвата пассажирским транспортом жилмассива по ул. Барнаульской», — сообщил глава Каменского района Иван Панченко.

Надо отметить, что новых зданий для образовательных учреждений в Каменском районе не строили около десяти лет. Самое молодое — у Аллакской средней школы. А детсадов район не строил очень давно, лишь достраивал и ремонтировал.

Сити-менеджер, обозначая перспективы развития города, выразил надежду, что следующим объектом образования, возведенным с нуля на территории Камня станет здание гимназии №5 им. Е. Е. Парфенова в центре города на 550 мест и совершенно новой школы в молодом микрорайоне Старый аэродром.

Фото: Наталья Исаева

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Алтайская правда