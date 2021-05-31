ГОРНЯК22 31.05.2021
Образование

Горняк22: Вакцина от коронавируса более эффективна у мужчин

Горняк22
10 часов Ago

Ученые проанализировали, зависит ли эффективность вакцины от пола человека. Выяснилось, что  препараты против коронавируса чуть менее эффективны для женщин, чем для мужчин.

Исследования продемонстрировали, что показатель эффективности вакцины Pfizer составил 96,4% у мужчин и 93,7% у женщин. Moderna, соответственно,-  95,4% и 93,1%. Аналогичная тенденция и  при использовании препарата от Johnson & Johnson: 68,8% у мужчин и 63,4% — у женщин, сообщает Лента.ру.

Специалисты предположили, что это связано с более высоким уровнем эстрогена у представительниц слабого пола. Кроме того, ученые объяснили эту ситуацию и тем, что  на текущий момент от коронавируса привито больше женщин, которые чаще делают тесты на инфекцию при первых симптомах болезни.

Однако, назвать точную причину того, почему существует такая разница, эксперты так и не смогли.

Алтайская правда

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