ГОРНЯК22 29.05.2021
Образование

Горняк22: 11 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки

Горняк22
14 часов Ago

В Алтайском крае за сутки от COVID-19 скончались 11 человек. Также выявлено еще 59 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 35 пациентов, сообщили 28 мая в оперштабе региона.

На данный момент лечение в госпиталях проходят 502 инфицированных и 144 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 146 пациентов. Из этого числа 51 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В крае имеется 942 специализированных места для лечения таких пациентов. Сейчас свободны 296 коек.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусом составляет 51 тыс. 463 человека. Умерли 3 тыс. 207 инфицированных (от ковида – 2 тыс. 277).

Алтайская правда

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