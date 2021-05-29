Горняк22: Про Алтайский край выпустили учебник на английском языке

Учебное пособие разработано совместно с региональным Министерством образования и науки и издательством «Просвещение». Оно называется Altai krai in focus — дополнение к учебнику по английскому языку для учеников 5-6 классов УМК «Английский в фокусе (Spotlight)».

Олеся Соколова, заместитель директора алтайского института развития образования им. А.М. Топорова, рассказала, что это пособие – продолжение проекта создания региональной линейки учебников.

— Altai krai in focus стало логическим продолжением игры «Люблю Алтай» на английском и немецком языках. Основная цель учебника — сформировать у детей умение представлять свою малую Родину, регион при общении с иностранными сверстниками и гостями региона. В современных учебниках региональный компонент часто представлен скудно, или вообще отсутствует, а мы хотим это исправить, — пояснила она.

Татьяна Кулакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Лингвистического института АлтГПУ, разрабатывала часть для 5 класса.

— Мы старались рассказать про разные уголки нашего края. Всего получилось 10 модулей. Они полностью тематически соответствуют модулям основного учебника, но сделаны на региональном материале. Трудности были с созданием первого модуля про школьные будни, так как сложно привязать к конкретному региону, но мы справились. Посвятили его современному лицею №8 Новоалтайска, — отмечает доцент кафедры английского языка.

Учебник не по регионоведению, а по изучению английского языка, поэтому к каждому модулю есть задания: на чтение, письмо, аудирование, навыков говорения и упражнения на лексику.

— Горжусь заданием по сравнению двух картинок. Мы взяли реальную фотографию из музея, пофотошопили ее. А школьникам нужно найти отличия, назвать их на английском языке. Помимо этого есть задания на развитие финансовой грамотности. К примеру, у ученика 500 рублей, нужно купить сувениры для иностранного друга. На картинках представлены сувениры (мед, орехи, магниты и т.д.) и указана цена, нужно посчитать, — добавляет Татьяна.

Над содержанием материала для шестиклассников работала Евгения Гребенкина, учитель английского языка барнаульской гимназии №42. В этой части есть темы, посвященные детскому технопарку «Кванториум» и центру «Талант22». Также включены задания, способствующие развитию читательской грамотности и умению работать с информацией.

— Мы делали акцент и на развитие креативного мышления: например, «инженерная разминка», где ребятам даны изображения предметов и их характеристика. Нужно перемешать характеристики и придумать, как этот предмет использовать по-новому, — добавляет Евгения.

Помимо этого, в пособии поднимаются темы, про которые многие школьники не задумывались – межнациональные отношения. Авторы рассказывают учащимся про народы Алтайского края и места, где они живут.

Пособие издано тиражом 10 тысяч экземпляров. За неделю заявок получено на 4,5 тыс. учебников. До 15 июня принимаются заявки от школ, в том числе от тех, которые используют и другие учебники. А 1 сентября учащиеся уже могут познакомиться с новым изданием.

Наталья Андронова

Алтайская правда