ГОРНЯК22 28.05.2021
Образование

Горняк22: Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Алтайский край

Горняк22
2 часа Ago

В Алтайский край поступило 2 тыс. 340 комплектов вакцины «КовиВак», которая разработана Федеральным научным центром им М. П. Чумакова. Это первая партия данного препарата. Об этом «Алтайской правде» сообщили в региональном Минздраве.

До этого приходили «Спутник V» от центра им. Н. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», которая разработана новосибирским научным центром «Вектор». В ближайшее время ожидается еще одна партия вакцины, которая будет распределена между медицинскими организациями городов.

«КовиВак» — двухфазная вакцина, как и остальные. Разработана по традиционной технологии: создание иммунитета обусловлено воздействием искусственно ослабленных или убитых вирусов, не способных вызвать заболевание. Интервал между введением первой и второй доз вакцины составляет две недели.

По словам главного внештатного эпидемиолога края Ирины Переладовой, жители сами могут выбрать вакцину для иммунизации из тех препаратов, которые есть в медицинской организации. Но консультация с врачом обязательна.

Всего же в регион уже поступило свыше 300 тысяч комплектов вакцины против коронавирусной инфекции: порядка 291 тыс. «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), около 7,3 тыс. «ЭпиВакКороны» и более 2,3 тыс. «КовиВак». В прививочной кампании участвует 86 медицинских организаций.

Фото предоставлено Минздравом Алтайского края

Алтайская правда

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