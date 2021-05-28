Горняк22: Как могут помочь ребенку педагог-психолог и учитель-дефектолог

«У ково фефекты буфут?» – помните эту знаменитую фразу из кинофильма «По семейным обстоятельствам», когда логопед пришел к девочке исправлять дефект речи? В Алтайском крае определи победителей региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021» и «Учитель-дефектолог России – 2021».

Конкурсанты прошли два этапа: заочный и очный. В отборочном этапе три месяца участники рассказывали о себе, своих целях и профессио­нальных кредо и демонстрировали фрагменты занятий с детьми. Из 28 педагогов в очный этап прошли семь психологов и шесть дефектологов.

Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края, отмечает, что подобные конкурсы – хорошая площадка для профессионального общения людей:

– Они помогают продемонстрировать тот опыт и знания, которые есть у преподавателей, а также поднять престиж профессии. У нас в крае много талантливых и компетентных специалистов, а теперь их стало еще больше.

Наука о душе

Говорят, что психология – это наука о душе. Педагоги помогают ребенку развиваться, найти себя и улучшить отношения с родителями. Так, в конкурсном состязании нужно было провести консультацию в режиме реального времени и по выпискам, а также по общению с мамой выдать рекомендации для родителей и учителей ребенка.

С этим заданием успешно справились все конкурсанты, но некоторые сделали немного лучше. Лауреатом первой степени стала Александра Сартакова, педагог-психолог Алтайского краевого центра ППМС-помощи.

Она рассказала, что на таких конкурсах нужно справляться со своими эмоциями, волнением. Задания были интересные, не слишком сложные, но требовали размышления, особенно это касается очной консультации с мамой ребенка.

«Выбирать профессию нужно сердцем, я всегда знала, что моя работа будет связана с людьми, потому что мне сложно выполнять однообразную и монотонную работу. Выбор пал на психолога: в то время эта специальность только набирала обороты.

Сейчас точно могу сказать, что всё не зря. Участвовать в подобных конкурсах важно и нужно: вы не только показываете свои знания, но и обмениваетесь ими с коллегами», – говорит Александра.

Работа с детьми

Дефектолог занимается с детьми, которым нужны адаптация в обществе, воспитание и обучение. Он помогает ребенку избавиться от физических или психологических отклонений. Специалист должен не только уметь составить правильную программу работы с ребенком, но и обладать навыками общения с малышом.

Лауреатом первой степени стала Алла Кузнецова. Она работает учителем-дефектологом в Алтайском краевом центре ППМС-помощи. Работает в этой сфере она 10 лет, а пошла по стопам матери.

«Я с детства впитывала знания от мамы, наблюдала за ее работой и поняла, что хочу пойти в эту же профессию.

Сейчас работаю с детьми дошкольного возраста после кохлеарной имплантации. Развиваю им слух, речь.

Люблю свою работу за то, что вижу радостные глаза своих деток после занятий. Не всегда с детьми мы идем большими шагами, но, когда ты видишь их успех, радуешься, что принес пользу миру», – делится Алла.

Найти ноу-хау

В состав жюри входили преподаватели алтайских вузов, главный внештатный психолог Алтайского края, логопеды и дефектологи, специалисты Алтайского краевого центра ППМС-помощи, городского психолого-педагогического центра «Потенциал», Валеологического центра и педагоги коррекционных школ края.

Руководители отделений краевого УМО по психологии, дефектологии и логопедии Ольга Бокова и Марина Сурнина отметили, что участники достойно преодолевали конкурсные испытания и демонстрировали профессиональные качества в ходе решения предложенных задач.

«Мы смогли увидеть не только профессионализм, но и ноу-хау в работе психолога. Конкурсантам нужно было помочь маме ребенка за 20 минут. Непростое испытание, но именно в этой живой работе виден высокий уровень знаний участников», – добавляет Ольга.

Наталья АНДРОНОВА.

Алтайская правда