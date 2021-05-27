ГОРНЯК22 27.05.2021
Образование

Горняк22: Назван новый способ определения осложнений при коронавирусе

Горняк22
5 часов Ago

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили новый маркер, который сигнализирует о высокой вероятности поражения сосудов при коронавирусе.

Как сообщили в самой службе, выявлена новая особенность поражения сосудистого русла при коронавирусе. У пациентов в остром периоде течения болезни повышается эндотелин-1. Этот показатель можно использовать, чтобы оценить состояние эндотелия сосудов и выявить риск сосудистых осложнений.

Наиболее высокий показатель  уровня эндотелина-1 был у пациентов, которым в дальнейшем становилось еще хуже. Зато у больных, которые уже пошли на поправку, этот показатель был в пределах нормы, сообщают РИА Новости.

Как подчеркнули в ведомстве, выявление нового маркера поможет диагностировать заболевание на ранней стадии и предотвратить риск развития сосудистых осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Постковидный синдром: наиболее частые осложнения и как их лечить

Чем опасен коронавирус и как восстановиться после него

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Barnaul is the capital… В Алтайском крае выпустили уникальный школьный учебник

Алтапресс: Barnaul is the capital… В Алтайском крае выпустили уникальный школьный учебник

Горняк22
5 часов Ago
Издательство «Просвещение» выпустило учебник английского языка с региональным компонентом Altai Krai in focus для 5−6 классов. По словам разработчиков, новое пособие идеально ложится...
Алтапресс: Студенты Барнаула о предпринимательстве в Сибири начала ХХ века

Алтапресс: Студенты Барнаула о предпринимательстве в Сибири начала ХХ века

Горняк22
1 день Ago
26 мая в День российского предпринимателя в Барнауле состоится студенческий межвузовский семинар, посвященный деятельности и традициям сибирского предпринимательства в дореволюционной России. Идею семинара, организованного несколькими...
Алтапресс: Центр «Юридическая клиника» из Барнаула стал победителем конкурса «Лидер сообщества»

Алтапресс: Центр «Юридическая клиника» из Барнаула стал победителем конкурса «Лидер сообщества»

Горняк22
1 день Ago
С 1 ноября 2019 года «Центр развития юридических клиник» при поддержке «Фонда демократии ООН» реализовывал проект «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России». Проект...
Алтапресс: В Алтайском ГАУ подвели итоги регионального (очного) этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021»

Алтапресс: В Алтайском ГАУ подвели итоги регионального (очного) этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021»

Горняк22
1 день Ago
250 школьников встретились 22−23 мая в аграрном университете на региональном (очном) этапе Всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых городов «АгроНТИ — 2021». Итоги...

Читать по теме:

ВТОПЕ: