Горняк22: Выпускники в Алтайском крае сдают математику 27 и 28 мая

27 и 28 мая состоятся выпускные экзамены по математике для девятиклассников. В пятницу одиннадцатиклассники также напишут ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по математике.

Особенность проведения итоговой аттестации для выпускников 11 классов состоит в том, что для получения аттестата достаточно знать экзамен по русскому и математике в форме ГВЭ. ЕГЭ сдают те, кто собирается поступать в вузы: русский язык обязателен для всех.

Продолжительность экзаменов по математике – 3 часа 55 минут (235 минут). Участники могут пользоваться линейкой и школьными справочными материалами.

При этом участники, пропустившие основные сроки сдачи по болезни или по иной уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат, смогут сдать экзамены в резервные дни.

Алтайская правда